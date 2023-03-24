Херсонських кавунів цього року не буде – де вирощуватимуть смачну ягоду

Незважаючи на те, що правобережжя області разом з обласним центром вже визволили від російських окупантів, херсонських кавунів поки що на українському ринку не буде. Принаймні, в цьому році очікувати їх не слід, передає НСН.

Цього року у Херсонській області не буде посівної кампанії кавунів через заміновані поля. Про це у коментарі для Новини.LIVE розповів нардеп, член комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.

Херсонських кавунів цього року не буде – хто підхопить естафету?

Соломчук зазначив, що кавуни в Україні цьогоріч будуть, але не з Херсонщини.

“В Херсонській області, на жаль, більшість територій заміновані, поля побиті снарядами, потрібен час для розмінування. Але цибуля, кавуни та дині буде сіяти Одеський регіон, частина Кіровоградської області”, — розповів нардеп

Також неабиякий ентузіазм щодо вирощування кавунів проявляє Дніпропетровщина. Тут вчені займаються створенням генотипів кавуна, що можуть успішно вирощуватись в більш північних регіонах нашої держави, в основному у лісостеповій зоні, пише 056.

“Наші вітчизняні сорти і гібриди, а у нас їх широкий сортимент на різний смак, зможуть задовольнити навіть найвибагливішого споживача: ультраскоростиглі, ранньостиглі, середньоранні, смугасті, темно-зелені, білоплідні, з червоною, рожевою, малиновою або взагалі жовтою м’якоттю. Наявний широкий сортимент і на Дніпропетровській дослідній станції ІОБ НААН, яка також тривалий час успішно веде селекційну роботу з кавуном і досягнуто великих успіхів. Отже, думаю, Дніпропетровська область візьме на себе частину зобов’язань з виробництва цієї цінної баштанної продукції, і проблем з кавунами точно не буде, – розповіла заступниця директора з наукової роботи Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України, селекціонерка і авторка багатьох сортів та гібридів кавуна, докторка сільськогосподарських наук Оксана Сергієнко

Йде розширення площі під продовольчий кавун. Виробники придбали достатньо насіння наших сортів і гібридів для господарств як у лісостеповій зоні України, так і степу.

Наші вітчизняні сорти дуже добре себе показують як на півдні України, у лісостепу, так і на Поліссі. Тому влітку слід чекати кавуни з Красноградського регіону, Дніпропетровської, Харківської, Кіровоградської області.

“На Дніпропетровській дослідній станції дуже багатий асортимент кавуна. За смаковими якостями вони не поступаються херсонським. Але, як ви знаєте, не тільки від генотипу залежить вміст сухої розчинної речовини і цукру в плодах, а і від температурних умов також, отже, період достигання трішки збільшується. А взагалі у нашій зоні генотипи селекції інституту користуються великим попитом у споживача. Взагалі Дніпропетровська область, через те що вона південніша, підхопила першість з виробництва кавунів”, – розповіла селекціонерка.

Сергієнко зазначила, що не слід очікувати, що цього року кавуни будуть дешевими. Ймовірно, коштуватимуть по 15 гривень за кілограм, як минулого року, а не по 5, як це було раніше.

А що з іншою городиною?

У Центральній та Західній Україні будуть сіяти червоний буряк, моркву та картоплю. Є тенденція до збільшення посівів площ під овочі малими господарствами. Завдяки росту кількості овочів, що вирощуються, в Україні розраховують подолати дефіцит на них і залежність від імпорту. Тому що імпорт веде до зростання цін на них. Наприклад, зараз особливо подорожчала цибуля.

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