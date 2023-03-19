Які сорти моркви краще обрати для посадки у 2023 році

Які сорти моркви кращі для вирощування в Україні, до яких сортотипів вони відносяться, як вибрати насіння моркви, враховуючи склад ґрунту. Подробиці про це розповість НСН.

Як вибрати насіння моркви

Вибираючи сорт моркви для посадки у відкритому ґрунті в Україні у 2023 році, враховуйте наступне:

Терміни дозрівання. Швидко визрівають сорти з короткими коренеплодами. Важливо враховувати, що морква раннього дозрівання більш соковита, але недостатньо солодка. Купивши таке насіння, не розраховуйте довго зберігати коренеплоди.

Склад ґрунту. Якщо на вашій ділянці важкий ґрунт, і ви ніяк не можете це змінити, віддавайте перевагу короткоплідній моркві. Насіння довгоплідних сортів добре розвиваються в легкому ґрунті.

Мета вирощування. Якщо ви хочете купити насіння моркви для подальшого продажу плодів, вибирайте гібридні сорти, красиві на вигляд. При вирощуванні віддавайте перевагу смачним вітчизняним сортам (інформацію про це можна отримати з упаковки).

Колір плодів. Для нас звично бачити моркву оранжевого кольору. Але сьогодні можна придбати насіння сортів з білими, жовтими, червоними, бордовими, зеленими і навіть чорними плодами. У салатах і консервації поєднання моркви різних кольорів буде виглядати ефектно.

Які сорти моркви обрати

Отже, розглянемо сортотипи моркви, що найчастіше зустрічаються:

Сортотип Флакке

Пізньостиглі сорти, які добре зберігаються в зимово-весняний період. Морква даного сортотипу – подовжено-конічної форми, в діаметрі близько 4,5 см, з серцевиною, в довжину досягають 25-30 см. Смак відмінний, ніжний, солодкість хороша, середній вміст каротину, добре росте на важких ґрунтах. Найбільш популярні сорти сортотипу Флакке: Червоний велетень, Флакке, Віта-Лонга, Долянка, Корал, Королева Осені, Перфекція, Незрівнянна, Памелла, Скарла.

Сортотип Геранда

Відмінний вибір для важких ґрунтів. Короткі конічно-овальні коренеплоди, діаметром до 5 см, довжиною 10-15 см. Середні терміни дозрівання, чудова лежкість, наявність вираженої серцевини, хороші смакові якості – ось основні характеристики сортотипу Геранда. До нього відносяться сорти Каротель, Оленка.

Сортотип моркви Нантес

Ранні або середньостиглі сорти моркви циліндричної форми з маловираженим серцевиною і невеликим бадиллям. У довжину 20 см, в оптимальних умовах і до 25 см, в діаметрі – 2,5-3 см. Смачні, соковиті, лежкість середня, деякі сорти підходять для підзимового посіву для отримання надранньої пучкової продукції навесні. До сорту Нантес належать: Артек, Без серцевини, Голландка, Лагуна F1, Ланґе Роте Штумпфе, Монанта, Нантес Скарлет, Нантес Тіп-Топ, Яскрава, Рубіна.

Сортотип моркви Берлікум

Берлікум – оптимальне поєднання всіх важливих характеристик моркви: великий вміст каротину, чудовий смак, великі розміри, середня серцевина. У довжину зростає до 25 см, у діаметрі – 2,5-3 см, терміни дозрівання від середніх до середньопізніх, у період зберігання накопичує каротин. До сортотипу Берлікум належать такі сорти як Карлена, Берлікумер, Лосиноострівська, Імператор.

Сортотип моркви Амстердам

Найкращий сортотип для отримання раннього врожаю найсмачнішої моркви. Довжина до 10-20 см, діаметр до 2,5 см, серцевина не виражена, м’якоть солодка, соковита та ароматна. Сортотип придатний для вирощування у горщиках. Відомі сорти цього сортотипу: Амстердам, Тушон.

Сортотип моркви Париж Маркет

Об’єднує сорти з округлими коренеплодами в діаметрі до 5-10 см. Характеризується тим, що дає врожай як у відкритому ґрунті, так і в тепличних умовах, придатний для важких ґрунтів. Особливість сортотипу – форма та смак коренеплодів.

Сортотип моркви Шантане

Популярний сортотип в Україні, добре росте на важких ґрунтах – коренеплоди короткі, конічної форми, із серцевиною, у діаметрі виростають до 6 см, у довжину до 15 см. Це середньостиглі та пізні сорти, які добре зберігаються в оптимальних умовах. Смак добрий, консистенція соковита, вміст каротину середній. Використовується для приготування соків (молоді плоди), має чудовий смак при кулінарній обробці. Сорти та гібриди, що відносяться до сортотипу Шантане: Абако F1, Шантане Ред Кор, Болтекс, Зимовий нектар, Канада F1, Московська зимова, Шантане.

Дещо про користь моркви

В овочі є вітамін А, який піклується про стан слизових оболонок і шкіри, зміцнює кістки, зуби, ясна, волосся, протистоїть ослабленню зору, береже нервову систему, відновлює енергію і життєві сили людини після великих фізичних навантажень. До того ж морква підвищує стійкість організму до різних інфекцій.

Також морква містить вітаміни групи C, D, Е, К, В6 і В1, органічний натрій, біотин, калій, фосфор і магній.

Окрім того, у моркві є хімічна сполука бета-каротин. Саме тому терта морква є найкращим засобом для зниження ризику захворювання на рак.

Експерти кажуть, чим яскравіший овоч, тим більше в ньому бета-каротину, адже ця речовина відповідає за колір моркви.

При регулярному вживанні цього овоча, на думку американських медиків, життя людини можна продовжити на 6 – 8 років. Щоденна норма для кожної людини для заповнення кількості вітаміну А – одна середня морква.

Зазначається, що овоч корисний при авітамінозі. Поживні речовини нормалізують обмін речовин, виводять шкідливі речовини та токсини.

Відварна морква корисна хворим на цукровий діабет. Варена морква містить набагато більше корисних речовин, ніж сира. Після варіння моркви рівень антиоксидантів в ній зростає на 34%.

Джерело: good-harvest, moirebenok

Ще про сад-город:

Встановити додаток