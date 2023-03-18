Як виростити цибулю розміром з яблуко: 7 простих хитрощів перед посадкою

В умовах шалених цін на улюблений овоч багато українців, хто має бодай шматочок землі, планують виростити цибулю в цьому році самостійно. Як отримати гарний врожай, розповідає видання На пенсії, передає НСН.

Як виростити цибулю розміром з яблуко?

Є кілька хитрощів, які знають не всі овочівники.

Насамперед грядки під цибулю краще приготувати заздалегідь. Цибуля не любить кислі ґрунти, тому не завадить заправити грядку, внісши доломітове борошно.

У глинисті ґрунти добре додавати пісок чи торф, у піщану – суглинку, перегній.

Навесні під посів на грядки додають сечовину – 20-25 г/кв. м.

Також перед посадкою сівок бажано замочити у звичайній воді, без стимуляторів зростання. Процедуру зазвичай проводять за день до запланованої посадки рослини.

Цибулини відправляють у гарячу воду на 10 хвилин, – зауважте, не окріп.

А ще потрібно перед посадкою провести рясний полив грядки, де зростатиме цибуля. Грунт повинен бути просочений водою настільки глибоко, щоб цибуля була повністю розташована у зволоженому грунті.

Щоб захистити майбутні посадки цибулі від хвороб та шкідників її можна розмістити на грядці поряд із морквою. До речі, моркві таке сусідство також на користь.

Як захистити цибулю від цибулевої мухи

Через цибулеву муху овоч стає млявим і поступово засихає. Цибулева муха зимує в грунті, а навесні відкладає личинок на шийці цибулини. Тому перед нею особливо вразливі посіви, які ростуть в тому ж місці, де росла цибуля в минулому році.

Обробку від цибулевої мухи проводять приблизно на початку або середині квітня, коли з’являться перші зелені пера. Для захисту овоча від цибулевої мухи є кілька народних рецептів:

5 столових ложок нашатирного спирту + 10 л води – таким розчином грядку поливають двічі з перервою в 7-10 днів;

3 столові ложки гасу + 10 л води – цей розчин відлякує шкідників;

зола в чистому вигляді, або 2 склянки золи + 50 тертого мила + 10 л води – дуже потужний засіб від цибулевої мухи, який можна застосовувати 2 рази на місяць;

200 г тютюнового пилу + 50 г тертого мила + 10 л води – настояти суміш кілька днів і полити грядки;

1 кг піску + 100 г нафталіну – розсипати на грядках між цибулею;

настої трав з різким запахом (полин, пижмо, хвоя) ефективно відлякують шкідників і нешкідливі для цибулі.

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