Як та коли саме садити цибулю навесні – висадка на головку і на перо

Як та коли саме садити цибулю на головку і на перо весною. Що потрібно для догляду за рослиною для гарного врожаю. Про це розповість НСН.

Для отримання пера можна садити як насіння, так і цибулю-сівок, а ось для вирощування головки, повинна проводитися тільки посадка цибулі-сівка навесні, насіння для цих цілей не підходить. Якщо великі цибулини посадити на третій сезон, можна буде отримати насіння, з яких виросте сівок. Таким чином, циклічний процес зростання і розмноження цибулі повторюється.

Коли проводити висадку

Приблизні терміни посадки – це кінець квітня-початок травня, але за умови, що ґрунт буде прогрітий більш ніж на 12 градусів. Посадивши цибулю-сівок навесні в холодну землю, варто очікувати утворення безлічі стрілок, які значно погіршують якість готового продукту. Пізня висадка призводить до повільного розвитку рослини через нестачу в ґрунті вологи. Показником для посадки цибулі-сівка навесні може стати цвітіння черемхи, але це відноситься не до всіх регіонів.

Особливості догляду

Цибуля любить сонячне світло, тому кращий урожай дає на ділянках, що не мають затінення.

Суглинні ґрунти, багаті на органіку, є найкращим місцем для посадки цибулі. Кислий склад ґрунту для його вирощування не дуже підходить, тому його часто вапнують.

Перші 1,5 місяці після посадка цибулі навесні її полив здійснюється раз на 6-8 днів. У момент утворення і дозрівання цибулин зрошення не бажано. І лише при загальній посухи, поливи поновлюються, щоб не дати рослині засохнути. Про нестачу вологи для рослини можуть сигналізувати трохи бліді пір’я, що зігнулись. А на її надлишок буде вказувати світло-зелений колір пера.

Цибуля краще росте, якщо перед нею, на висадженому місці росли помідори, капуста, горох або боби. Ні в якому разі не варто садити цибулю на тих місцях, де в минулий сезон ріс часник, огірок або сама цибуля, а також морква.

Посадка цибулі на ріпку навесні здійснюється за схемою: 20-25 см між рядками і 5-10 см між головками. Головки, що були посаджені близько одна до одної, можна в процесі росту проріджувати, вириваючи проміжні рослини для вживання в їжу.

Глибина посадки цибулі-сівка навесні становить 4-4,5 см, таким чином, шар ґрунту над хвостиком має бути від 2 до 2,5 см.

Профілактика захворювань для цибулі, висадженої навесні, полягає в обприскуванні 15-сантиметрових рослин антигрибковим засобом, співвідношення якого: вода – 5 літрів, мідний купорос – 0,5 чайної ложки, господарське рідке мило – 0,5 столової ложки. Вражати рослини можуть: чорна цвіль, шийкова гниль, іржа та інші хвороби.

Підготовка цибулі-сівка для посадки навесні на головку

Підготовка цибулі до посадки навесні починається з її сортування. Весь сівок поділяють на три групи за величиною, робиться це для рівномірності наступних сходів.

Відсортувавши сівок і відкинувши всі погані цибулини, його слід просушити при температурі 30-35 градусів протягом 3-4 днів. Але це в тому випадку, якщо саджанці зберігалися не в теплому приміщенні, а були занесені з місця зимового зберігання, де температура, нижче, ніж 16 градусів.

Після прогрівання сівка можна проводити посадку цибулі навесні на головку, але деякі городники-любителі крім цього замочують головки в розчині добрив на 8-10 годин, а потім, на 5 хвилин занурюють у розчин мідного купоросу і тільки після цього, промивають і висаджують.

Удобрюють цибулю, посаджену навесні в три етапи. Перша підгодівля здійснюється ще до висадки в ґрунт. Друга – після того, як листя виростуть на 10 см від землі. Третя підгодівля виконується, коли посаджена цибуля-сівок досягає розмірів з волоський горіх.

Коли садити цибулю навесні на перо з сівка

Всі підготовчі роботи по посадці цибулі на перо навесні з сівка здійснюються так само, як і при вирощуванні овочу на головку. Терміни посадки цибулі-сівка навесні на перо можуть трохи відрізнятися, якщо рослина висаджується спочатку під плівку. Тобто, це можна зробити раніше.

Інтервал висадки може теж трохи відрізнятися, пір’яний сівок садять густіше, ніж той, що вирощують на головку. Шукаючи відповідь на питання, як правильно садити цибулю навесні на перо знайте, що технологія практично не відрізняється від стандартного посіву цибулі на головку.

Посадка цибулі насінням навесні

Посадка цибулі насінням навесні може здійснюватися як на перо, так і на сіянку. Техніка висадки особливо не відрізняється.

Посадка цибулі чорнушки навесні проводиться за схемою: відстань між рядками – 15 см, а між рослинами – 1-1,5 см. Але в основному техніка висадки відстані між рослинами не витримується і насінням густо засипається весь рядок, а після сходів, зайві рослини видаляються.

Удобрюють і доглядають за цибулею, що посаджена на пір’я навесні, так само, як і за тим, що вирощується на головку.

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