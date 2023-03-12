Ціни на цибулю в Україні б’ють рекорди, і це не межа. Коли подешевшає?

Ціни на цибулю в Україні б’ють рекорди і викликають шок. Адже цей овоч завжди був одним з найдешевших. Хейтери діючої влади згадують 2019 рік, коли «дорога цибуля» активно використовувалася у якості аргументу необхідності зміни президента. Також українці скаржаться, що тепер цибулевий суп перетворився з бюджетної страви на делікатесну. І гірко жартують, що вже настав час пакувати в супермаркетах кожну цибулину окремо. НСН розповість, яка ситуація на ринку з цінами на овоч, чого очікувати далі і коли можливе зниження вартості цибулі.

В Україні виник дефіцит цибулі

В Україні ще у 2022 році виник дефіцит цибулі. Все – через бойові дії. Овоч почали експортувати з Польщі. Постачання цибулі з Польщі в Україну у січні-листопаді 2022 р. досягли 54 тис. т, що у 24 рази більше аналогічного періоду роком раніше. Про це йдеться у звіті Міністерства сільського господарства та розвитку села Польщі.

Зазначається, що частка України в експорті польської цибулі становила 28%.

Згідно з попередніми даними міністерства, у звітний період з Польщі було експортовано 189 тис. т цибулі. Що на 42% більше, ніж за аналогічний період роком раніше. В основному в результаті значного (у 24 рази) збільшення експорту цибулі в Україну (54 тис. т, 28% від обсягу експорту).

Водночас закупівельна ціна цибулі в Польщі в період із середини серпня 2022 р. до останнього тижня січня 2023 р. зросла з 1,37 злотих/кг до 2,79 злотих/кг, тобто більш ніж удвічі. Рівень закупівельних цін на цибулю в останній тиждень січня 2023 р. був майже в 3,5 раза вищим, ніж попереднього року.

«Причиною такого значного зростання закупівельних цін на цибулю в Польщі за останні 5 місяців є підвищений експортний попит з України. Викликаний меншим урожаєм внаслідок бойових дій на її території та обмеженим збором у деяких країнах ЄС внаслідок посухи», — зазначили у Мінсільгоспі Польщі.

Ціни на цибулю б’ють рекорди. Коли подешевшає?

Ціна на цибулю в Україні б’є всі рекорди. На жаль, це не межа. Вартість цього овоча може ще підвищитися на 30% до травня 2023 року. Про це розповів аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопко у ефірі телемарафону.

Експерт повідомив, що ціна на цибулю зростає навіть незважаючи на те, що її імпорт у лютому зріс у 2,5 раза порівняно із січнем.

Зазначається, що наприкінці весни попит на ринку зменшуватиметься. Адже цибуля вже зростатиме на дачних ділянках. Відповідно, це вплине на ціну.

“Зараз цибуля від 52 до 58 грн/кг. Тож, я думаю, десь ще на 30% зростання цін на цю продукцію буде на початок травня точно”, – повідомив Гопка

Яка зараз вартість цибулі в Україні

Відпускні ціни на цибулю сьогодні вже озвучуються в межах 42-52 грн/кг, що в середньому на 19% дорожче за тиждень раніше.

Нині ціна на цибулю в Україні в середньому вже в 4 рази вища, ніж торік у цей же час. Вона рекордна з 1991 року.

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