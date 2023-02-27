В Україні можуть зрости ціни на продукти – що подорожчає найбільше

Попри те, що торік ціни на продукти зросли в середньому майже на третину, це, як з’ясувалося, не межа. Вартість їжі продовжує зростати і цьогоріч. Так, незабаром можуть подорожчати хліб і фрукти

Ціни на хліб та фрукти в Україні можуть вирости. Справа в тому, що країна в нинішніх умовах не може претендувати на довоєнний період експортного потенціалу і забезпечення внутрішнього виробництва, по цій причині вартість продукту виросте.

Про це розповів голова Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук у етері телемарафону, повідомляє НСН

В Україні можуть зрости ціни на продукти

Він зазначив, що в цьому році можуть бути скорочення засівання.

За словами Марчука, хоч правий берег Херсонської області й деокупували, там досить велика кількість садів, які спеціалізувалися на вирощенні кісточкових, в тому числі і яблуневі сади. Ба більше, в Україні не очікується дефіцит овочів у 2023 році.

Українські фермери із центральних та західних областей почали більше засаджувати сади, вирощувати більше овочів ще на початку повномасштабної війни, розуміючи можливі ризики. Завдяки цьому зараз немає загрози дефіциту продуктів.

Крім того, як зазначають у Всеукраїнській аграрній раді, на високому рівні є й імпорт. Навіть без достатнього власного врожаю є можливість покрити попит за допомогою імпортних овочів та фруктів. Щоправда, їх вартість у такому разі може бути вищою.

Загалом ціна буде залежати від балансу попиту та пропозиції на ринку. Чим менший власний урожай, більше імпорту, тим дорожче коштуватиме аграрна продукція.

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