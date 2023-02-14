Скільки коштуватимуть яйця на Великдень в Україні – відповідь експерта

Деякі українські супермаркети досі продають курячі яйця дорожче ніж по 70 грн за десяток. Експерт розповів, скільки будуть коштувати яйця на Великдень в 2023 році

Протягом найближчих кількох місяців можливе значне падіння ціни на яйця.

Факти ICTV поспілкувалися з експертом та зʼясували, скільки будуть коштувати яйця в Україні на Великдень 2023 та коли очікувати падіння ціни. Про це повідомляє НСН.

Трошки історії цін на яйця та про вплив повномасштабної війни

Аналітик Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки Валентин Літвінов зазначає, що історично ціни на яйця мають декілька піків на рік. Одним з таких піків, коли ціна невиправдано підвищується, є Великдень.

“В першу чергу, це викликано тим, що після зими кури не такі продуктивні, як влітку та восени. А попит все одно зростає. Яйця – це не той продукт, який можна заморозити та забути. Вони так не зберігаються, відповідно, яйця повинні постійно вироблятися та споживатись”, – розповідає Літвінов.

За словами експерта, цього року в Україні дещо інша ситуація.

“Якщо прослідкувати історію цін на цей продукт, то з початку повномасштабного вторгнення і яйця, і курятина майже не зростали в ціні. Це викликано тим, що Україна історично є експортером курятини та яєць. Коли почалася війна, нам заблокували порти. Відповідно, в Україні залишилося багато яєць, які не було куди постачати”, – каже експерт.

Також на ціни в перші місяці повномасштабної війни вплинули ракетні удари ворога по великих птахофабриках.

Скільки коштуватимуть яйця на Великдень в Україні

“Деякі птахофабрики розбомбили, деякі перестали оперувати та почали вирізати поголівʼя, що дуже вбило ціну на яйця. А вже до літа 2022 року ситуація дещо змінилася!” – розповідає аналітик Центру досліджень.

За словами Літвінова, влітку 2022 року в Україні стало менше курок, відповідно, і яєць.

“До літа 2022 року десяток яєць коштував близько 20-30 грн. А після цього вже спостерігався обвал виробництва. І після цього обвалу цін виробники припинили масово насичувати ринок яйцями”, – каже Літвінов.

Що буде з цінами на яйця на Великдень 2023

Літвінов зазначає, що після певної кризи, коли яйця коштували по 100 грн/десяток, наразі ціна стабілізувалась.

“Сьогодні ціна варіюється в межах 50-60 грн за десяток, залежно від регіону. Наприклад, в Херсонській області десяток коштує 63 грн, а в Рівному – 55 грн”, – додає експерт.

За його словами, ціна сьогодні впала, бо досягла споживчої червоної лінії.

“Українці не готові купувати яйця за 100 грн, тому ціна поступово спускалася до тих позначок, де люди могли собі дозволити купити десяток”, – додає Літвінов.

Але паралельно з цим, виробники швидко зреагували та посадили більшу кількість поголівʼя, яке буде нести яйця. Хтось закупив велику кількість батьківського поголівʼя, а хтось закупив маленьких курчат, які в майбутньому нестимуть яйця.

“Це все було зроблено ще наприкінці вересня. Відповідно, треба чекати пʼять місяців, поки усі ці кури стануть продуктивними та почнуть нести яйця на продаж”, – каже експерт.

Літвінов додає, що наприкінці лютого – на початку березня 2023 року можна чекати на суттєві зміни на цінниках.

“Очікувати, що ціна на яйця різко поповзе вниз? Таке може бути. Але це залежить від того, скільки насправді виробники посадили нових курок. Але зростати ціни точно не будуть! Звичайно, якщо не буде якихось критичних ситуацій. Тобто, якщо окупанти не почнуть знищувати птахофабрики, то ціна на яйця може залишитися такою, як зараз, або трішки знизиться”, – додає аналітик.

Що стосується цінової політики на Великдень 2023 року, то аналітик зазначає, що яйця можуть піднятися в ціні точково.

“Наприклад, було 65 грн, а стане 66 грн. Таке може бути. Якісь мережі супермаркетів можуть підвищити ціну, саме через Великдень та збільшений попит, але чекати на суттєве підвищення не варто!” – підсумовує Літвінов.

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