Як перевірити яйця на свіжість – способи, про які мало хто знає

Найпопулярніший спосіб перевірити яйця на свіжість – опустити їх у воду. Проте такий метод не доступний на ринку. І якщо ви вже придбали товар, то й сенс у такій перевірці вдома невеликий, адже гроші вже заплатили.

Про те, як можна на ринку швидко перевірити яйця на свіжість, розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Як швидко перевірити яйця на свіжість

Аби не купити зіпсований товар, спершу оцініть зовнішній вигляд яєць. Зокрема – стан шкарлупи. У свіжого яйця вона шорстка і матова, у залежаного – гладка на дотик. А ще, шкаралупа яйця, яке уже пролежало кілька тижнів, блищатиме на світлі.

Також перевірте яйце на міцність, злегка стиснувши, але не так, щоб воно тріснуло. Якщо шкаралупа м’яка на дотик та ще й у плямах – такі яйця вже не варто купувати.

Якщо ззовні яйце не має ознак “старості”, то перевірте його наступним способом. Спробуйте його злегка потрусити у руці. Якщо яйце свіже, то ви не відчуєте жодного руху всередині. А от у залежаному буде чутним легке хлюпання.

Також варто спробувати покрутити яйце. Покладіть його на рівну неслизьку поверхню і крутніть. Якщо яйце протухло, то обернеться довкола своєї осі швидко кілька разів. А от свіже крутитиметься не так активно. Ви одразу помітите різницю.

Також свіжі та залежані яйця мають різну вагу. Тому, якщо самостійно вибираєте із лотка яйця на ринку і за розміром вони однакові, то краще беріть ті, що важче. Це означає, що вони свіжіші.

Звичайно при цьому не забувайте перевірити і на вищезгадані ознаки – колір шкаралупи і швидкість обертання.

Ще однією важливою характеристикою є запах. Те, як пахне шкаралупа курячих або перепелиних яєць, допоможе визначити свіжий продукт чи ні.

Свіжі яйця мають запах вапна, але чим довше вони зберігаються, тим більше вбирають запахів продуктів, що лежать поруч. Яєчна шкаралупа дуже сприйнятлива до різних запахів, тому за цією ознакою ви легко зможете визначити свіжість продукту.

І вже контрольним етапом є перевірка світлом. Піднесіть яйце до ввімкненого ліхтарика або іншого потужного джерела світла. Якщо під шкарлупою видніються темні плями – його вже точно не варто купувати.

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