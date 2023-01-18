Після ракетного удару по Дніпру армія рф змінила тактику, теракти почастішають – військовий експерт

Після ракетного удару армії рф по Дніпру 14 січня можна говорити про зміну тактики обстрілів, вважає військовий експерт Олександр Коваленко, передає НСН.

Експерт попередив, що подібний теракт може бути не останнім.

“Якщо ми говоримо про застосування ракет Х-22, то відкриваємо карту міста Дніпро і дивимося саме те місце, куди потрапила ця ракета. Фактично це житловий масив, житлові комплекси. Ракета Х-22, яка має погану точність, яка часом може скласти відхилення від цілі не просто 300-500 метрів, а навіть кілометр. І просто дивимося на цей знищений житловий будинок. 300-500 метрів ліворуч-праворуч і куди потрапляє ракета? Вона потрапляє в точно такі ж житлові будинки. Кілометр? Аналогічно житлова забудова”, поділився спостереженнями Коваленко.

Він сформулював тактику Головнокомандувача ЗС РФ Валерія Герасимова наступним чином: високоточними ракетами знищувати енергосистему України, а низькоточними ракетами здійснювати теракти проти цивільних жителів.

“Фактично ми говоримо про те, що ця ракета дійсно була спрямована саме в цю локацію. Якщо це нова тактика Герасимова, то, можливо, вона використовується в наступному форматі: більш-менш високоточні ракети, такі як “Калібр”, вони можуть направлятися на об’єкти критичної інфраструктури. А низькоточні ракети, такі як Х-22, їх будуть направляти в житлові локації, в будинки. Це будуть масові терористичні акти, по суті геноцид”, підсумував військовий експерт.

Джерело: УНІАН

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