Коли садити моркву навесні 2023 року і який сорт обрати

Коли садити моркву навесні 2023 року, який сорт обрати та який час посіву сприятливий для отримання щедрого врожаю, розповідає НСН.

Сприятливі дні для посадки моркви навесні 2023

У 2023 році найбільш сприятливими днями для посадки моркви будуть 13-15 (до 18:00), 20-22 та 30 березня. Але якщо на вулиці ще надто холодно, то з посадкою моркви краще не поспішати. Найкращою температурою для посіву моркви буде до +15 °С. При цьому ґрунт вже повинен прогрітися до +8°С.

Селекціонери вважають найвдалішим часом для посіву – це квітень і травень. Згідно з народним повір’ям, найкраще сіяти коренеплоди моркви після цвітіння осики та фіалки.

Коли садити моркву у 2023 році

У відкритий ґрунт моркву можна сіяти у три терміни:

Перший та основний – наприкінці квітня – на початку травня.

– наприкінці квітня – на початку травня. Другий термін – з 15 травня до 5 червня. Цей час підходить для середньостиглих сортів, призначених для зберігання. Вважають, що морква, посіяна на початку літа, краще зберігається у льоху чи холодильнику.

– з 15 травня до 5 червня. Цей час підходить для середньостиглих сортів, призначених для зберігання. Вважають, що морква, посіяна на початку літа, краще зберігається у льоху чи холодильнику. Третій термін – під зиму, наприкінці жовтня – на початку листопада. Це дуже зручно, тому що восени менше турбот. Взимку насіння пройде загартування, позбудеться ефірних масел, які гальмують появу сходів. В результаті навесні морква сходить рано та швидко.

Як підготувати ґрунт

Якщо ви сієте моркву навесні, то підготувати ґрунт потрібно ще восени. Саме в цей час землю удобрюють за допомогою перегною чи золи. У березні ґрунт потрібно підпушкувати і засіяти.

До слова, садівники не рекомендують удобрювати землю під моркву свіжим гноєм. Все через високу чутливість моркви до азотних добрив. Вона здатна швидко вбирати нітрати, тому коренеплоди можуть мати дивну форму.

Вибір сорту моркви

У переліку найбільш популярних сортів моркви – Незрівнянна, Нантська 4, Лосіноостровська 13, Шантане 2461.

Сорт Незрівнянна цінується за те, що коренеплоди моркви довго зберігаються і мають смак, що запам’ятовується. Така морква багата на каротин. Що стосується насіння сорту Незрівнянна, сходить вона чудово. Нантська 4 призначена для посіву в щільному грунті, і її можна сіяти під зиму. Лосіноостровська 13 ідеально підійде для приготування дитячого харчування, так як морква має ніжний смак. Для тривалого зберігання взимку краще брати сорт Шантане 2461.

Як правильно сіяти моркву навесні 2023

У жодному разі не сійте сухе насіння. Їх необхідно попередньо замочити. Іноді їх прикопують щоб вони набрякли у ґрунті. Для сівби роблять борозни. Їх поливають, а після цього – переходять до насіння.

Враховуйте відстань між поглибленнями, куди вкладається насіння моркви – воно має становити 3 сантиметри.

Садівники люблять наклеювати насіння на папір. Для цього беріть туалетний папір і приклеюйте їх клеєм із крохмалем.

Поради щодо догляду за розсадою

Прополки. Після сходу моркви важливо вчасно її прополювати, оскільки бур’яни можуть забити молоді рослини.

Полив. Морква не переносить часті поливи. В іншому випадку коренеплоди виростають несмачними, водянистими, сильно уражаються хворобами і погано зберігаються. Якщо йдуть дощі або на вулиці прохолодно, її поливати не потрібно. А ось у спеку обов’язково, але робити це рідко: 1 раз на 2 тижні по 4-5 літрів на 1 кв.м.

Проріджування. Коли у сходів з’являться 1-2 справжні листки, її потрібно проредити, залишивши між рослинами відстань 1,5-2 сантиметри. Вдруге моркву проріджують коли з’являються 3-4 справжні листки. На цей раз між рослинами залишають 5-6 сантиметрів.

Внесення поживних речовин

Маленьке насіння овочів має невеликий обсяг поживних речовин, якого вистачить для початку формування ґрунту. Самостійно сіяти підготовлену моркву необхідно в землю, яка насичена калієм, азотом та фосфором. Потрібно стежити за комфортним рівнем концентрації мінеральних речовин, наприклад, для молодого насіння показник доводять до 4 ммоль/м2.

Ви отримаєте хороший урожай, якщо наслідуватимете наступні рекомендації:

за 3 дні до посадки на кожен 1 м2 ділянки вносять у рівних пропорціях 500 г суміші перегною та гною;

у застосовуваних комплексних поживних сумішах азот займає трохи більше 15-20% від загального складу, інакше плоди не перенесуть холод;

рівень концентрації хлору у ґрунті знаходиться в межах 0,030-0,035% на 1 м2.

Вирощений урожай потрібно вчасно зібрати, інакше плоди перезріють чи згниють. Процес проводиться у кілька етапів. Під час одного висмикують моркву, яку одночасно відправляють на кухню. Для зберігання вони не призначені, тому варто наперед оцінити потреби у вітамінному продукті. Плоди, що залишилися в землі, отримують більше вільного простору і активніше набирають поживну масу. Під час 2-го етапу, що настає через 5-6 днів після завершення 1-го, висмикують моркву із землі. І тут важливо правильно це зробити:

коренеплід оглядають щодо наявності гнилі та ушкоджень;

для зимового зберігання підходять овочі з гладкою та чистою поверхнею;

навіть незначні сліди пошкоджень – це підстави для утилізації продукту або його швидкого приготування;

бадилля видаляють по саму головку;

якщо планується використовувати частину врожаю для посадки наступного року, необхідно вибрати здорові плоди, у яких залишають 3 сантиметри від бадилля;

зібраний урожай викладають під навісом для просушки, стежачи за тим, щоб на овоч не потрапляли прямі сонячні промені.

Морква невибаглива у догляді та витримує 48-годинну посуху або відсутність поживних речовин, але це не привід відмовитись від щоденного огляду посадок.

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