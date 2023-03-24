Стало відомо, чи зможуть жителі прибережних областей відвідувати пляжі влітку

Наталія Гуменюк відповіла, что зможуть жителі прибережних областей України безпечно відвідувати пляжі влітку

Жителі прибережних областей України навряд чи зможуть безпечно відвідувати пляжі влітку через мінування.

Про це розповіла речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, повідомляє НСН

Гуменюк запитали, чи є шанс що влітку жителі Одеської та Херсонської областей зможуть відвідувати пляжі.

“Навряд це буде так скоро, тому що ступінь замінованості і протидії загрозі, яка все одно залишається, хоча зводиться до мінімуму, вона досить висока. На сьогодні зарано говорити, що узбережжя це курортна зона, скоріш за все, це зона оборони”, – сказала речниця.