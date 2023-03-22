Після вибухів у Севастополі Росія скоригувала своє корабельне угруповання в Чорному морі – Гуменюк розповіла подробиці

Після вибухів у Севастополі Росія скоригувала своє корабельне угруповання в Чорному морі, серед іншого, вивела два ракетоносії з загальним залпом 16 ракет.

Про це повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, передає НСН з посиланням на Радіо Свобода.

«Росія досить суттєво скоригувала угруповання – збільшилось вдвоє у відкритому морі, оскільки вони усвідомили, що у бухті не так спокійно, там відбуваються певні активності. Вони збільшили кількість кораблів у відкритому морі, роззосередили їх. Серед цих кораблів є два надводні ракетоносії, які можуть мати спорядження у 16 ракет», сказала Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

За її словами, загроза ракетного удару з боку Росії залишається досить високою.

«Враховуючи певну активність ворожої авіації протягом сьогоднішньої доби, можна говорити про те, що рівень загрози ракетного удару є досить високим. Це навряд чи буде масований удар. Скоріш за все, вони будуть дотримуватися практики точкових ракетних ударів», додала Гуменюк.

Вибухи у Севастополі. Що відомо

Зранку 22 березня окупанти заявили про атаку надводних дронів на місто Севастополь у захопленому Криму — усі безпілотники нібито збили.

Про це повідомив окупаційний «губернатор» Севастополя Михайло Розвожаєв.

За його словами, знищили три дрони, які намагалися потрапити до бухти.

«Моряки по них вели вогонь зі стрілецької зброї. Також відпрацювала ППО по повітряній цілі», зазначив окупант.

Також він переконує, що воєнні кораблі не постраждали, але від вибухів у будівлях поруч вибило вікна.

Першими про вибухи повідомляли місцеві Telegram-канали.

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