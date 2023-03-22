Президент Володимир Зеленський відреагував на російський обстріл Запоріжжя. Він показав відео з моментом влучання російської ракети по житловій багатоповерхівці.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Telegram-канал глави держави.

«Запоріжжя. Просто зараз російська ракета влучила в багатоповерховий будинок. Росія зі звірячою жорстокістю обстрілює місто. Влучання по житлових кварталах, де мешкають звичайні люди, діти. Країна-терорист прагне знищити наші міста, нашу державу, наших людей. Це не повинно стати «просто звичайним днем» в Україні, будь-де іще в Європі чи світі. Треба більше єдності і рішучості світу, щоб швидше перемогти російський терор і захистити життя», написав президент.

Сьогодні, 22 березня, в Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи, а згодом в Офісі президента повідомили, що російські окупанти обстрілюють місто Запоріжжя, під ворожим вогнем опинилися житлові будинки та острів Хортиця.

Наразі відомо про 18 постраждалих через удар по багатоповерхівці в Запоріжжі, зокрема двоє дітей віком 7 та 9 років, — заявив секретар міськради Куртєв. 11 людей госпіталізували, ще п‘ятеро — отримали медичну допомогу на місці.

Станом на 14.00 стало відомо про одного загиблого та 25 поранених. Серед поранених 3 особи – у тяжкому стані, 19 – у середньому, 3 – у легкому (з них двоє дітей)

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