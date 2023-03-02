Ворог шукає нову тактику: масовані ракетні атаки можуть залишится в минулому

Масовані ракетні атаки Росії можуть залишитися в минулому, ворог шукає нову тактику.

Про це повідомила речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, передає НСН з посиланням на Інтерфакс-Україна.

“Ми говоримо, що масовані ракетні атаки можуть залишитися в минулому, а зараз ворог перебуває на етапі пошуку нової тактики”, сказала Гуменюк на брифінгу в Military Media Center.

За її словами, тепер ворог “починає розділяти в часі ракетні удари. Іноді це колаборація ударів з моря і повітря, а також невеликі партії шахедів”.

“Зараз вони хочуть і знешкоджувати нашу ППО, і завдавати результативних ударів”, сказала Гуменюк. За її оцінкою, “об’єктивна ситуація полягає в тому, що ракет (у РФ) уже набагато менше, але все ще є. Виробництво майже зупинено, але все ще є”.