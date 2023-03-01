З’явився сайт, де можна відвідати постраждалі від війни міста

З’явився сайт, на якому можна відвідати постраждалі від війни міста. Сайт презентувала Глобальна благодійна ініціатива на підтримку України United24, передає НСН.

Наразі ресурс працює у режимі перегляду вулиць у шести українських містах, а саме у Києві, Харкові, Чернігові, Сумах, Ізюмі та Ірпені.

“Всі ми знаємо сервіс Google Street View, який дозволяє пройтися вулицями будь-якого міста у світі. А чи знали ви, що вже рік Google не дає можливості оновити карти й показати зруйновані українські міста та інші жахливі наслідки російського вторгнення?”, йдеться у публікації на Facebook-сторінці United24.

Так, партнером United24 зі створення сайту, що дозволяє користувачеві побачити результати повномасштабної військової агресії РФ у містах України, які зазнали бомбардувань, ракетних ударів та обстрілів з танків та всіх видів артилерії, стало незалежне агентство And Us із Дубая.

Також зазначається, що кожен небайдужий може задонатити на напрям “Відбудова України” за посиланням на сайті та “допомогти тисячам українців повернутись у рідні домівки”.

Здійснити віртуальну подорож можна на сайті The Undeniable Street View.

На деяких локаціях передбачено опцію перегляду місцевості “до” і “після” широкомасштабного вторгнення РФ.

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