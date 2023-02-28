Компенсації за зруйноване житло отримають не всі – кому не дадуть

Попри ухвалений народними депутатами закон про компенсації за зруйноване житло, отримають їх не всі українці. При чому прописано це в самому документі

Хто не отримає компенсації за зруйноване житло розповідає НСН.

Усіх категорій, згідно із законом, три. Зокрема, це особи:

із санкційних списків;

із судимістю за скоєння злочинів проти основ національної безпеки;

їхні спадкоємці.

Компенсації за зруйноване житло отримають не всі

Кому компенсацію дадуть

Право ж на компенсацію отримають фізичні особи-громадяни України, які є власниками майна. Зокрема:

квартир;

інших житлових приміщень (наприклад, кімнат у гуртожитках);

будинків садибного типу;

садових та дачних будинків;

об’єктів будівництва, в яких побудовано опорні та зовнішні конструкції.

Водночас гроші за пошкоджене майно отримати буде неможливо. У таких випадках компенсацію буде надано виключно через будівельні роботи та/або надання будівельних матеріалів для них.

“Власники знищених квартир та інших житлових приміщень одержать житловий сертифікат — документ, що підтверджує гарантії держави профінансувати придбання квартири або іншого житлового приміщення (у тому числі такого, що буде споруджене в майбутньому) в обсязі визначеної грошової суми”, – пояснив нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк.

А ось власники приватних будинків, наголосив він, розраховувати на грошову компенсацію можуть. У них буде вибір:

отримати житловий сертифікат на купівлю квартири чи будинку;

гроші, “які перераховуватимуть на рахунок зі спеціальним режимом використання для фінансування будівництва”.

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