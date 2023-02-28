Компенсації за зруйноване житло отримають не всі – кому не дадуть

Попри ухвалений народними депутатами закон про компенсації за зруйноване житло, отримають їх не всі українці. При чому прописано це в самому документі
Хто не отримає компенсації за зруйноване житло розповідає НСН.
Усіх категорій, згідно із законом, три. Зокрема, це особи:
- із санкційних списків;
- із судимістю за скоєння злочинів проти основ національної безпеки;
- їхні спадкоємці.
Компенсації за зруйноване житло отримають не всі
Кому компенсацію дадуть
Право ж на компенсацію отримають фізичні особи-громадяни України, які є власниками майна. Зокрема:
- квартир;
- інших житлових приміщень (наприклад, кімнат у гуртожитках);
- будинків садибного типу;
- садових та дачних будинків;
- об’єктів будівництва, в яких побудовано опорні та зовнішні конструкції.
Водночас гроші за пошкоджене майно отримати буде неможливо. У таких випадках компенсацію буде надано виключно через будівельні роботи та/або надання будівельних матеріалів для них.
“Власники знищених квартир та інших житлових приміщень одержать житловий сертифікат — документ, що підтверджує гарантії держави профінансувати придбання квартири або іншого житлового приміщення (у тому числі такого, що буде споруджене в майбутньому) в обсязі визначеної грошової суми”, – пояснив нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк.
А ось власники приватних будинків, наголосив він, розраховувати на грошову компенсацію можуть. У них буде вибір:
- отримати житловий сертифікат на купівлю квартири чи будинку;
- гроші, “які перераховуватимуть на рахунок зі спеціальним режимом використання для фінансування будівництва”.
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