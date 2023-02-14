В епіцентрі землетрусу в Туреччині дивом вистояло єдине місто – мер не дозволяв незаконних забудівель

В епіцентрі землетрусу в Туреччині, в провінції Хатай, дивом вистояло єдине місто Ерзін. Тут не впала жодна будівля, немає загиблих та поранених. Це пояснюють передусім дотриманням будівельних норм у місті, пише турецьке видання Cumhuriyet, передає НСН.

Мер Ерзіна Оккеш Ельмасоглу пояснив цей феномен лише ‘роботою в рамках закону’. Він наголосив, що в Ерзіні категорично заборонено будівництво самобудов. За словами голови міста, він не дозволяє незаконне будівництво навіть своїм родичам, а будівельні норми споруд, що споруджуються в місті, дуже ретельно перевіряються.

«Я не дозволяв нелегально будувати жодну будівлю. На мене злилися, критикували та погрожували, питаючи: «Думаєш, у цій країні тільки ти чесний?». Але тепер мене не мучить совість», – сказав Оккеш Ельмасоглу

Але, слід зазначити, що тут не тільки заслуга Оккеш Ельмасоглу, який став мером у 2019 році. Багато будівель з’явилося у місті до його керування.

В 42-тисячному Ерзіні тривалий час поспіль була змінюваність влади. Представники правлячої партії поступалися опозиції, а потім навпаки. Опозиційні сили жорстко контролювали владу.

А от місто Нурдали, теж у Туреччині навіть не відновлюватимуть, оскільки воно повністю зруйноване землетрусом. Нурдали буде знесено і збудовано заново. У місті проживало 40 тисяч осіб. З 2004 року на посаді мера Нурдали змінилися три політики — усі представляли правлячу Партію справедливості та розвитку (ПСР).

Це може бути прикладом того, як демократичні процеси позитивно впливають на добробут і безпеку мешканців.

Загальна кількість загиблих від землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила 37 тисяч людей. Рятувальні роботи продовжуються.

Наслідки землетрусу в Туреччині жахливі

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