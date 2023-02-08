Українські АЕС відчули відлуння землетрусу у Туреччині – Енергоатом

Відлуння землетрусу у Туреччині зафіксували системи АЕС України. Оператор українських атомних електростанцій запевнив, що українські станції здатні витримати землетруси потужністю до 7 балів за шкалою Ріхтера.

Як повідомив «Енергоатом», після землетрусу у Туреччині незначні поштовхи зафіксували системи сейсмічного моніторингу Хмельницької та Південноукраїнської АЕС, передає НСН.

У компанії розповіли, що всі українські АЕС оснащені обладнанням, яке фіксує поштовхи земної кори. Головний центр спеціального контролю (ГЦСК) у режимі реального часу відстежує та реєструє будь-які відхилення від норми сейсмічної стійкості в районі розташування атомних станцій.

Утім, всі українські АЕС проєктувалися з урахуванням сейсмічної активності регіону та будувалися на найбільш безпечних ділянках. Президент «Енергоатома» Петро Котін запевнив, що атомні електростанції України здатні витримати землетруси потужністю до семи балів.

«Західні фахівці використовують шкалу, яка враховує фізичні наслідки руйнування, а не енергію, як за шкалою Ріхтера. Тому 8-9 балів (зафіксовані у Туреччині) прирівнюються до 6-7 балів за шкалою Ріхтера», йдеться у повідомленні «Енергоатома».

Також на українських АЕС працює аварійний захист енергоблоків: при шести балах блоки терміново зупиняються та переводяться у безпечний стан.

Наслідки землетрусу у Туреччині

Зранку 6 лютого у Туреччині стався сильний землетрус магнітудою 7,9. Він був відчутний на Кіпрі, у Лівані та Сирії. Станом на ранок 8 лютого кількість загиблих унаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії зросла до понад 9,5 тисячі. Рятувальні роботи продовжуються.

Після основного землетрусу сталося декілька афтершоків. Як розповіла фахівчиня Інституту геофізики НАН України Юлія Семенова, землетрус у Туреччині відбувся на глибині до 20 км і від таких неглибоких землетрусів від Туреччини до України сейсмічні коливання не доходять.

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