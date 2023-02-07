Нові землетруси з різною магнітудою було зафіксовано в низці країн світу. Після того, як у понеділок, 6 лютого, в Туреччині та Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8.

Зокрема, нові землетруси були на Тайвані, Алясці та в Аргентині. Схоже, планета збунтувалась не на жарт.

Відповідну інформацію наводить Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр, передає НСН.

Здебільшого магнітуда підземних поштовхів по всьому світу коливалася в межах 4-5.

Так, на Тайвані було зафіксовано землетрус магнітудою 5.1, в Аргентині – біля вулкана Аракан – 4.2, на Алясці – у затоці Кука – 3.2.

Крім того, кілька поштовхів магнітудою понад 4 були зафіксовані в Чилі біля гірської системи Анди.

Безліч підземних поштовхів відчули жителі Мексики. Магнітуда землетрусу там були понад 4.

Такі ж поштовхи були зафіксовані і в Тихому океані, в районі острова Фіджі.

У Туреччині до вечора 6 лютого стався ще один землетрус. Він був зафіксований у провінції Кахраманмараш із магнітудою 5.

Зазначимо, у Туреччині жертвами землетрусу стала 3381 особа, 20 426 поранені (дані на 9:00 вівторка, 7 лютого). Остаточна кількість може бути ще вищою.

Підземні поштовхи протягом пів години відчувалися у 10 провінціях – Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі (розташований біля кордону із Сирією), Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі. У країні зруйнувалися або були пошкоджені загалом 5775 будівель.

Джерело: Обозреватель

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