Так виглядає Армагеддон: у Туреччині землетрус за землетрусом – жахливі руйнування і жертви (фото, відео)

У Туреччині землетрус, який забрав життя сотень людей вночі, не став, на жаль, останнім. Підземні поштовхи продовжуються, стаються нові руйнування вже під час розбору завалів і пошуку постраждалих, передає НСН. В країні відбувається справжній Армагеддон. Станом на 14:30 відомо про 2824 зруйновані будівлі, постраждалих продовжують діставати з-під завалів.

За заявами офіційних осіб Туреччини та Сирії, кількість загиблих людей пісня першого землетрусу перевищила 1500 осіб, але жертв буде більше, адже після цього сталося ще декілька землетрусів. Наразі ведуться активні рятувальні роботи – людей дістають з-під завалів сотень будівель в обох країнах.

Справжній апокаліпсис. У турецькому Діярбакірі люди тікають від падаючої будівлі

У соціальних мережах публікують сотні фотографій та відео руйнувань. Повідомляється, що будівлі падали і в сирійському Алеппо.

Станом на 13:40 відомо про 912 загиблих у Туреччині. Ердоган також повідомив, що щонайменше 5383 особи отримали поранення.

У Сирії загинули щонайменше 592 людини, зокрема 317 в основному в районах Алеппо, Хама, Латакія та Тартус. За даними Сирійського державного інформаційного агентства, поранення отримали щонайменше 1089 осіб.

Таким чином, загальна можлива кількість загиблих в результаті землетрусу наразі перевищує 1500 осіб.

Найбільше жертв у турецькому місті Ґазіантеп.

Відео з турецького Газіантепу, у місті катастрофічні руйнування

По обіді 6 лютого у центральній частині Туреччини сталося ще декілька сильних землетрусів – найпотужніший з них магнітудою 7,5 бала. Про це повідомив Європейський сейсмологічний центр (EMSC).

Підземні поштовхи були зафіксовані о 13:24 за місцевим часом у 59 кілометрах на північний схід від міста Кахраманмараш на глибині 10 кілометрів.

Кадри падіння житлового будинку під час прямого ефіру

Згодом був ще один поштовх магнітудою 5,8 в тому ж районі і поштовх магнітудою 5,4 на сході країни. У соцмережах публікують шокуючі кадри руйнування в містах Туреччини.

Школи у 10 містах та провінціях Туреччини, які постраждали від землетрусів, будуть закриті на тиждень, заявив віцепрезидент країни Фуат Октай.

Польоти в аеропорт у провінції Хатай припинені, а аеропорти в Кахраманмараші та Антепі також закриті для цивільних рейсів.

У порту Іскендерун на півдні Туреччини від землетрусу зруйнувалися частини доку.

За даними міністерства оборони Туреччини, на злітно-посадкових смугах деяких аеропортів країни у зоні землетрусу утворилися тріщини.

Землетрус зруйнував південну та південно-східну частини замку Ґазіантеп – він внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Фортецю збудувала Хетська імперія у 2 тисячолітті до нашої ери, але пізніше її розбудувала Римська імперія у II та III століттях нашої ери.

Найбільше стихійне лихо у Туреччині з 1939 року

Стівен Гікс, сейсмолог з Університетського коледжу Лондона, каже, що нинішній землетрус може бути найпотужнішим за понад 80 років. Попередній сильний землетрус, також магнітудою 7,8, стався на північному сході Туреччини в грудні 1939 року і забрало життя 30 000 осіб.

За словами турецького лідера, нинішній землетрус став наймасштабнішим стихійним лихом у країні з 1939 року.

“За останніми даними, магнітуда землетрусу склала 7,7. Це найбільше стихійне лихо в Туреччині з 1939 року. Кількість загиблих склала 912 людей, постраждали 5 385 громадян. Зруйновано 2 818 будівель”, — сказав Ердоган

Чи є серед загиблих і постраждалих українці

Посольство України в Туреччині зараз з’ясовує, чи є серед постраждалих українці.

Для допомоги українцям в Туреччині на базі посольства відкрито дві “гарячі лінії”: +90 539 550 98 98 та +90 312 442 15 93.

Родичі в Україні можуть також звертатися за номером телефону: +380 44 238 15 88.

У Туреччині землетрус – фото, відео

У турецькому місті Кахраманмараш впали кілька житлових будівель

З-під завалів у Туреччині витягнули живим маленького хлопчика

Так виглядає вулиця турецького Газіантепу після землетрусу

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