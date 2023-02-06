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Потужний землетрус в Туреччині і Сирії 6 лютого: фото, відео моменту руйнувань

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Потужний землетрус в Туреччині і Сирії 6 лютого: фото, відео моменту руйнувань
Національна служба новин - NNS

Потужний землетрус в Туреччині і Сирі стався 6 лютого рано вранці, повідомляє НСН. Багато руйнувань, загиблих і поранених.

Потужний землетрус в Туреччині і Сирії: що відомо на даний момент

  • Землетрус стався в провінції Кахраманмараш Туреччини (південний схід) о 04:17;
  • Магнітуда: за даними влади – 7,4, за даними Європейсько-Середземноморського сейсмоцентру – від 7,5 до 7,8;
  • Відчувалося ще у 6 регіонах – Хатаї, Адані, Османія, Діярбакірі, Малатьї та Шанлиурфі;
  • Звалилися сотні будівель, на даний момент відомо щонайменше про 50 загиблих по всій країні;
  • Було мінімум 22 афтершоки, найпотужніший – магнітудою 6,6;
  • Оголошено рівень тривоги, що передбачає міжнародну допомогу;
  • Руйнування також у Сирії – у провінціях Латакія, Алеппо;
  • Поштовхи відчули і жителі столиці Лівану Бейруту.

Потужний землетрус в Туреччині і Сирії 6 лютого: фото, відео моменту руйнувань

За даними МВС Туреччини, від землетрусу постраждали 10 міст.

У провінціях Османія, Санліурфа та Діярбакир обрушилися десятки будинків. У місті Адана обвалився 17-поверховий будинок, у провінції Малатья пошкоджено 140 будівель. Сотні мешканців країни отримали поранення.

Потужний землетрус в Туреччині і Сирії 6 лютого: фото, відео моменту руйнувань

Віце-президент Туреччини заявив, що внаслідок землетрусу в Туреччині 284 особи загинули, 2383 поранені

Жертвами землетрусу у Сирії стали щонайменше 111 людей, понад 500 поранені. У Сирії землетрус розтрощив контрольовані опозицією регіони, в яких проживає приблизно 4 мільйони людей. Вони переїхали туди з інших районів країни через війну У сирійському місті Хама обрушився восьмиповерховий будинок.

Відео моменту руйнування багатоповерхівки у Туреччині

Ще відео наслідків катастрофи:

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