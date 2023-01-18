Загибель керівництва МВС і дітей у Броварах: все, що відомо (фото, відео)

Інформація про загибель керівництва МВС України, а також цивільних, у тому числі дітей, з’явилася 18 січня вранці. У Броварах на Київщині впав і загорівся вертоліт. Падіння сталося поблизу дитячого садочка і житлових будинків. Журналісти НСН зібрали всю інформацію, яка відома про трагедію на даний момент.

У Броварах 18 січня сталася катастрофа внаслідок падіння вертольота ДСНС. Наразі відомо про 18 жертв, серед них – троє дітей. Поранення отримали ще 29 осіб, у тому числі 15 дітей.

Гелікоптер впав і загорівся

Під час аварії загинуло керівництво МВС України: голова відомства Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та держсекретар міністерства Юрій Лубкович. Загалом на борту вертольота перебувало 9 людей.

Керівництво МВС летіло вертольотом в одну з «гарячих точок». Про це повідомив заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко. Саме повітряне судно належало Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Причини катастрофи невідомі. Український генпрокурор Андрій Костін заявив, що зараз розглядаються усі версії, у тому числі й диверсія.

Загибель керівництва МВС – причини

Відео з місця трагедії

Представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат теж зазначив, що говорити про причини катастрофи поки що зарано і розслідування займе кілька тижнів.

“Щоб, дослідити авіакатастрофу потрібен певний час. Буде створено комісію, до якої увійдуть фахівці, які з’ясують які фактори вплинули на те, що вертоліт, на жаль впав. Все буде достеменно вивчатися як мінімум кілька тижнів”, – сказав він.

Юрій ігнат також розповів, що сталося падіння гелікоптера Super Puma, які передавали французькі партнери. Ці гелікоптери іноземного виробництва були призначені для ДСНС і МВС, займались різними спеціальними завданнями.

“Вертоліт зробив 3 кола над “Форою”, полетів в центр, почав різко знижуватися, ударився, загорівся і все”, – розповідає очевидець трагедії.

«Вертоліт кружляв, горів і полетів у той бік. Я так зрозуміла, вибрав найменший об’єкт, бо там двоповерхова будівля, а тут десятиповерхова», – розповіла ще одна очевидиця подій у Броварах.

Відомо також, що на момент падіння гвинтокрила садочок встиг прийняти лише чотири дитини. Якби трагедія сталася в інший час, жертв могло б бути більше.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив створити спеціальну групу для детального розслідування всіх обставин авіакатастрофи гвинтокрила Державної служби з надзвичайних ситуацій у Броварах (Київська область). Про це Шмигаль написав у своєму Telegram-каналі.

“Доручив негайно створити спеціальну групу для детального розслідування всіх обставин трагедії”, – написав він.

Шмигаль висловив співчуття родинам усіх загиблих.

Офіційна інформація ДСНС щодо надзвичайної ситуації, пов’язаної із авіаційною катастрофою на Київщині

18 січня о 08:20 у м. Бровари Київської області внаслідок падіння вертольоту ДСНС ЕС-225 (бортовий номер 54) сталося пошкодження будівлі ДНЗ з послідуючим загоранням, скління у чотирнадцяти-поверховому житловому будинку та 3 легкових автомобілів. О 09:06 пожежу в будівлі локалізовано на площі 500 м кв, а о 09:28 – ліквідовано.

На борту перебувало 9 людей: 6 членів оперативної групи МВС, включно із керівництвом Міністерства внутрішніх справ, а також 3 члена екіпажу ДСНС.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від ДСНС залучено 127 осіб та 30 од. техніки. На місці події працюють психологи ДСНС.

Додатково: вертоліт ДСНС ЕС-225 (бортовий номер 54) неодноразово залучався до виконання завдань із транспортування особового складу до місць виникнення надзвичайних ситуацій. Серед авіаційних суден системи МВС цей борт найчастіше використовувався з огляду на можливість одночасно перевозити достатню кількість людей. Екіпаж судна був підготовлений до виконання завдань при складних умовах, мав необхідну кількість годин нальотів саме на вертольотах ЕС-225.

На місці надзвичайної ситуації працює Мобільна оперативна група апарату ДСНС.

На борту був Монастирський. У Броварах розбився гвинтокрил з керівництвом МВС