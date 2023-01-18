На борту був Монастирський. У Броварах розбився гвинтокрил з керівництвом МВС

У Броварах, що на Київщині, поблизу дитячого садка та житлового будинку розбився гвинтокрил. Унаслідок катастрофи загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ: міністр (Денис Монастирський), перший заступник міністра (Євгеній Єнін) та державний секретар (Юрій Лубкович).

Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, передає НСН.

“Сьогодні вранці, 18 січня, у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр, перший заступник міністра та державний секретар”, пише Клименко в Facebook.

За його словами, всього наразі відомо про 16 загиблих, з них 2 дітей. З них 9 перебували на борту гвинтокрила.

“22 потерпілих перебувають в лікарні, з яких 10 дітей. На місці працюють всі профільні та спеціалізовані служби. Триває огляд місця події”, додав Клименко.

У Броварах розбився гвинтокрил з керівництвом МВС

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі «Апостроф.TV» повідомив, що впав гвинтокрил Держслужби з надзвичайних ситуацій, який здійснював завдання.