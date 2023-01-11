Чи визнала Туречинна українське водійське посвідчення – розповіли в МВС

В МВС розповіли, що Туреччина визнала українське водійське посвідчення, передає НСН.

10 січня набула чинності Угода про взаємне визнання і обмін національних посвідчень водія між Україною та Туреччиною.

«Громадяни України, які переїхали на тимчасове або постійне проживання до Туреччини, можуть видавати українське посвідчення водія на турецьке без обміну теоретичними і практичними опитуваннями. Як і громадяни Туреччини, які тимчасово чи постійно проживають в Україні й мають турецьку посвідку водія, можуть обмінювати її без запитів у сервісному центрі МВС», йдеться у повідомленні.

Для обміну посвідчення водіїв громадян України, які проживають у Туреччині, необхідно звертатися до місцевих управлінь населення. Після повернення на постійне проживання в Україну, оформлене відповідно до Угоди турецького посвідчення водія без складання запитів, можна буде обміняти на посвідку українського зразка.

Чи визнала Туречинна українське водійське посвідчення

Для обміну національного посвідчення водія, виданого в Туреччині, громадянин Туреччини має звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС в Україні з наступними документами:

Посвідка на постійне проживання або посвідку на тимчасове проживання;

Копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ІПН);

Медична довідка про придатність до керування транспортним засобом (на Час дії воєнного стану медична довідка не є обов’язковою);

Турецьке національне посвідчення водія та його засвідчений переклад українською мовою.

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