Йшли з мамою в садок і загинули: що відомо про жертви падіння гвинтокрила в Броварах

Інформація про жертви падіння гвинтокрила в Броварах протягом дня декілька разів змінювалася. Спочатку повідомляли про 12 загиблих, потім про 15, 17, 18. Також змінювалися дані про кількість загиблих дітей – двоє, троє, четверо. Врешті, згідно з останніми даними від поліції, стало відомо, що жертв менше, ніж повідомлялося раніше – 14. Це 13 дорослих і одна дитина, передає НСН.
Цією дитиною стала маленька Мілана, яку мама вела у садочок. На жаль, жінка з дитиною опинилися у найнебезпечнішому місці. Вони зовсім трохи не дійшли до будівлі… Мама Олена теж загинула.
Про це повідомила на особистій сторінці в інстаграмі Анна Волкова. Вона розповіла, що загинули дружина та донька хрещеного її сестри. Водночас вона зазначила, що у чоловіка залишилась дитина.
Сьогодні в нас трапилась трагедія. Хрещений моєї сестри втратив в тому садочку дружину з маленькою дочкою Міланою. В Олександра залишилась ще дочка,
– написала вона.
Розповіла про загиблих і мешканка Броварів Олена Жиденко.
Сьогодні внаслідок трагедії в м. Бровари серед загиблих була сонячна дівчинка, фантастична гімнастка, з якою займалась моя донька у тренера Єлизавети Уткіної – Пономаренко Мілана та її мама. Неможливо вимовити словами глибокий біль і відчай від втрати янгола та іі мами, та можливо і необхідно підтримати батька дитини та іі старшу сестричку Єву – йдеться у її повідомленні.
Інші жертви падіння гвинтокрила у Броварах
Про інші цивільні жертви достовірної інформації поки що немає. Офіційно повідомлялося про загиблих українців, які перебували у гвинтокрилі. Не вижив ніхто. Серед жертв – керівництво МВС України.
Під час виконання службових обов’язків пішли з життя
- міністр МВС України Денис Монастирський,
- його перший заступник Євгеній Єнін,
- держсекретар МВС Юрій Лубкович,
- заступник керівника Патронатної служби МВС Тетяна Шутяк,
- підполковник поліції Михайло Павлушко,
- провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький,
- командир Олександр Василенко,
- пілот Костянтин Коваленко,
- бортовий механік Іван Касьянов.
Чому змінилася інформація про кількість загиблих:
Рятувальники пояснили, чому кількість загиблих зменшилася. За їхніми словами, трапилося це внаслідок ідентифікації фрагментів тіл.
Нацполіція проводила ідентифікацію фрагментів тіл. Саме тому кількість загиблих зменшилась,
– зазначили в ДСНС.
У середу вранці, 18 січня, у місті Бровари, що у Київській області, впав гелікоптер ЕС-225 Super Puma. Відомо, що на борту був міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та його заступники, однак внаслідок цієї трагедії також загинули люди, що проходили повз.
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