Йшли з мамою в садок і загинули: що відомо про жертви падіння гвинтокрила в Броварах

Інформація про жертви падіння гвинтокрила в Броварах протягом дня декілька разів змінювалася. Спочатку повідомляли про 12 загиблих, потім про 15, 17, 18. Також змінювалися дані про кількість загиблих дітей – двоє, троє, четверо. Врешті, згідно з останніми даними від поліції, стало відомо, що жертв менше, ніж повідомлялося раніше – 14. Це 13 дорослих і одна дитина, передає НСН.

Цією дитиною стала маленька Мілана, яку мама вела у садочок. На жаль, жінка з дитиною опинилися у найнебезпечнішому місці. Вони зовсім трохи не дійшли до будівлі… Мама Олена теж загинула.

Про це повідомила на особистій сторінці в інстаграмі Анна Волкова. Вона розповіла, що загинули дружина та донька хрещеного її сестри. Водночас вона зазначила, що у чоловіка залишилась дитина.

Сьогодні в нас трапилась трагедія. Хрещений моєї сестри втратив в тому садочку дружину з маленькою дочкою Міланою. В Олександра залишилась ще дочка,

– написала вона.

Розповіла про загиблих і мешканка Броварів Олена Жиденко.

Сьогодні внаслідок трагедії в м. Бровари серед загиблих була сонячна дівчинка, фантастична гімнастка, з якою займалась моя донька у тренера Єлизавети Уткіної – Пономаренко Мілана та її мама. Неможливо вимовити словами глибокий біль і відчай від втрати янгола та іі мами, та можливо і необхідно підтримати батька дитини та іі старшу сестричку Єву – йдеться у її повідомленні.

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Про інші цивільні жертви достовірної інформації поки що немає. Офіційно повідомлялося про загиблих українців, які перебували у гвинтокрилі. Не вижив ніхто. Серед жертв – керівництво МВС України.

Під час виконання службових обов’язків пішли з життя

міністр МВС України Денис Монастирський,

його перший заступник Євгеній Єнін,

держсекретар МВС Юрій Лубкович,

заступник керівника Патронатної служби МВС Тетяна Шутяк,

підполковник поліції Михайло Павлушко,

провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький,

командир Олександр Василенко,

пілот Костянтин Коваленко,

бортовий механік Іван Касьянов.

Чому змінилася інформація про кількість загиблих:

Рятувальники пояснили, чому кількість загиблих зменшилася. За їхніми словами, трапилося це внаслідок ідентифікації фрагментів тіл.

Нацполіція проводила ідентифікацію фрагментів тіл. Саме тому кількість загиблих зменшилась, – зазначили в ДСНС.

У середу вранці, 18 січня, у місті Бровари, що у Київській області, впав гелікоптер ЕС-225 Super Puma. Відомо, що на борту був міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та його заступники, однак внаслідок цієї трагедії також загинули люди, що проходили повз.

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