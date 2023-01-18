Падіння гвинтокрила на Київщині: виховательки дитсадка розповіли про трагедію (відео)

Виховательки дитячого садка у Броварах на момент падіння гвинтокрила саме приймали дітей. Вони розповіли про момент авіакатастрофи, передає НСН.
Близько 8 ранку якраз триває етап прийому дітей:
“Спочатку гуділо, наче щось летить. Ми притихли, а тоді після зарева почули вибух. Всі прилягли, евакуювалися до укриття швиденько. Ми встигли прийняти четверо діток, і одразу батьки їх забрали”.
Інша робітниця дитячого садка додає, що спочатку вона почула гул і пішла закривати вікна у спальні, потім побачила на даху гвинт і як падає гвинтокрил.
“Знаєте, як бензобак на нас кинули і відразу загорівся садочок”, сказала вихователька.
Падіння гвинтокрила на Київщині: що відомо
Як відомо, унаслідок авіакатастрофи у Броварах загинуло керівництво МВС – міністр Денис Монастирський, перший заступник Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.
Станом на 13 годину відомо про 16 загиблих, троє серед яких – діти. У лікарні 30 людей, серед них 12 дітей. Пошукові роботи тривають.
Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко повідомив, що керівництво МВС летіло на гвинтокрилі у відрядження до однієї з гарячих точок.
Вертоліт, що впав у Броварах, був куплений у Франції в 2018 році: модель EC225.
СБУ почала розслідування щодо авіакатастрофи у Броварах. Які версії розглядають:
- порушення правил польоту;
- технічна несправність гелікоптера;
- умисні дії щодо знищення транспортного засобу.
Загибель керівництва МВС і дітей у Броварах: все, що відомо (фото, відео)