30 квітня в Україні встановили рекорд з наймасовішого розпису писанок майстрами з різних куточків нашої держави.

У межах нього розписали 800 писанок. Про це йдеться на сайті МКІП, передає новини України – НСН.

Організатором заходу виступило Міністерство культури та інформаційної політики разом з ГО «Інститут культури України». Він зібрав майстрів з різних куточків України. Вони провели майстер-класи з писанкарства для молоді.

«Традиційна писанка була, є і буде. Як Національна спілка ми зробимо ще багато витворів, а також будемо навчати молодь — від дитсадків до студентських кіл», розповіла майстриня Зоя Сташук.

В Україні встановили рекорд з наймасовішого розпису писанок

На фестивалі генеральна директорка Книги Світових Рекордів Ганна Крисюк оголосила про встановлення Рекорду з наймасовішого розпису писанок майстрами різних регіонів України.

«Протягом 5 годин 530 учасників виготовили 800 писанок. Рекорд України встановлено!», сказала Ганна Крисюк.

Всі виготовлені писанки передадуть захисникам України на фронт. На цьому ж фестивалі шеф-кухар Євген Клопотенко провів майстер-клас, де показав, як зібрати Великодній кошик.

Відзначимо, що Україна разом з Естонією подала номінацію «Писанка: українська традиція і мистецтво оздоблення яєць» для включення до Репрезентативного списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.

Ще новини України: Майстриня з Жовкви створила 10 вишитих писанок і встановила рекорд України (фото)