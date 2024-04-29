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Майстриня з Жовкви створила 10 вишитих писанок і встановила рекорд України (фото)

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Майстриня з Жовкви створила 10 вишитих писанок і встановила рекорд України (фото)

Майстриня з Жовкви Галина Ковальська створила 10 вишитих писанок. Таким чином вона встановила рекорд України.

Повідомляє сайт «новини України – НСН», з посиланням на міську раду Жовкви.

Висота виготовлених писанок від 90 см до 1,5 м. Найбільша з них має назву «Дитяча». На ній розміщено 583 маленьких писанки, вишитих дітьми Львівського району. В тому числі дітьми з особливими освітніми потребами з навчально-реабілітаційного центру «Злагода».

Рекорд майстрині зафіксували – Костянтин Костирко та Вікторія Точек. Зі знаменною подією Галину Ковальську у прямому ефірі привітала генеральна директорка книги «Світових Рекордів» Анна Крисюк. А також міський голова Жовкви Олег Вольський

«Дякую, вам пані Галино, що знаходите час для творчості і популяризації української вишивки. Коли ви приходили до нас – бачив як горять ваші очі, а це означає, що робите все з любов‘ю, найперше до України», сказав очільник міста.

Під час встановлення національного рекорду пройшов благодійний ярмарок та дегустація «Зупки Захисника». Всі зібрані кошти спрямували на допомогу ЗСУ!

Майстриня з Жовкви створила 10 вишитих писанок і встановила рекорд України: фото

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