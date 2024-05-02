Безпілотники атакували 5 регіонів росії цієї ночі, а раніше знищили «диво-зброю» (відео)

Безпілотники атакували 5 регіонів росії цієї ночі, а декількома днями раніше під час однієї з атак знищили «диво-зброю» окупантів.

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Безпілотники атакували 5 регіонів росії

Отже, у ніч проти четверга, 2 травня, безпілотники знову атакували росію – під ударом були аж 5 регіонів.

Краснодарський край

Вибухи пролунали в районі селища Афіпський Краснодарського краю. Там розташований нафтопереробний завод.

Про це повідомляють російські Телеграм-канали.

Місцева влада пояснила вибухи атакою нібито українських безпілотників на завод та роботою ППО.

Мешканці спочатку повідомили про характерний звук двигунів безпілотників, а потім про три вибухи. Представники влади заявили, що три безпілотники намагалися атакувати нафтопереробний завод, але були знищені.

Також у мережі з’явилося відео нібито з місця подій.

Очевидці розповіли SHOT, що перший вибух над населеним пунктом пролунав о 3:10. Після цього звук мотора в небі продовжився і було чути ще два вибухи. Попередньо БПЛА летіли у бік НПЗ, але були збиті ППО або посаджені засобами РЕБ, – йдеться в публікації Телеграм-каналу SHOT

Орловська область

За словами губернатора Орловської області Андрія Кличкова, на території Глазунівського та Свердловського районів внаслідок збиття дронів пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури. Через це сталося “часткове порушення електропостачання низки домоволодінь”. Оперативні служби усувають наслідки атаки та відновлюють електропостачання.

Курська область

У Курській області після атаки дронів без світла залишився один населений пункт. За інформацією місцевих мешканців атака дронів на регіон почалась ще до опівночі. Якщо перший безпілотник буцімто вдалось збити, то другий пошкодив лінії електропередачі в селищі Понирі.

Ростовська область

Російська ППО у Ростовській області знищила два БПЛА в районі Новошахтинська та Каменська-Шахтинського. Як повідомив губернатор Василь Голубєв, внаслідок атаки безпілотників постраждалих та пошкодження об’єктів не зафіксовано.

Смоленська область

Про атаку дронів заявив і губернатор Смоленської області Василь Анохін. Він назвав це “спробою заподіяти пошкодження об’єкта цивільної енергетичної інфраструктури на території Рославльського району”.

Місцеві жителі публікують відео загоряння у Рославльському районі, стверджуючи, що пожежа виникла після атаки українських БПЛА. Крім того, за їхніми словами, упродовж ночі вони чули цілу серію вибухів.

Навіть у Смоленську було чути, – стверджують мешканці області

Знищили «диво-зброю» росіян

Тим часом Forbes пише, що українські БПЛА знищили склад із “диво-зброєю” росіян. Це сталося 27 квітня, коли Україна відправила десятки далекобійних дронів до авіабази на півдні РФ і підірвала склад, повний “розумних” комплектів для КАБ.

На відео та супутникових знімках наслідків атаки на авіабазу Кущівська, розташовану приблизно за 200 км від лінії фронту, зображено згорілі будівлі та купи КАБ. Знімки також можуть вказувати на знищення щонайменше одного винищувача-бомбардувальника Су-34, які вважаються основними носіями КАБ.

Damage from a Ukrainian strike on Russia’s Kushchyovskaya air base is visible in new high resolution satellite imagery. This site is more than 200 kilometers from the front line in Ukraine. pic.twitter.com/HXNaB7ClGp — Brady Africk (@bradyafr) April 28, 2024

Російські ВПС щомісяця скидають на українські позиції на передовій до 3 тисяч коригованих авіабомб КАБ. Саме тому Україна і провела цю успішну операцію.

Втім, журналісти зазначають: аби змінити баланс вогневої потужності, знадобиться набагато більше одного рейду на бази з авіабомбами.

КАБ — це диво-зброя для росіян, зазначила українська аналітична група DeepState, а в України практично немає від них захисту. Залишається, хіба що, тільки підривати склади, де ЗС РФ зберігають ці бомби перед установкою по чотири штуки на бомбардувальники Су-34.

Можливості України завдавати шкоди російській тактичній авіації, особливо тій, що використовує коректовані бомби, — стануть ключовими для оборони, зазначили в Міноборони Великої Британії.

Невідомо, які саме українські дрони атакували Кущівську. Це могли бути колишні радянські розвідувальні дрони з боєголовками замість камер або безпілотні спортивні літаки.

Атака була масштабною. У РФ повідомили, що збили 66 дронів. Але не всі. Один точно вразив, ймовірно, головну ціль рейду: сарай, повний авіабомб КАБ. Знищивши, можливо, десятки бомб, українські оператори дронів дали своїм товаришам на передовій короткий перепочинок — на день чи близько того, – пише Forbes

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