Безпілотники атакували 5 регіонів росії цієї ночі, а раніше знищили «диво-зброю» (відео)

Новини України – НСН розповідають все, що відомо про все це.

Отже, у ніч проти четверга, 2 травня, безпілотники знову атакували росію – під ударом були аж 5 регіонів.

Вибухи пролунали в районі селища Афіпський Краснодарського краю. Там розташований нафтопереробний завод.

Про це повідомляють російські Телеграм-канали.

Місцева влада пояснила вибухи атакою нібито українських безпілотників на завод та роботою ППО.

Мешканці спочатку повідомили про характерний звук двигунів безпілотників, а потім про три вибухи. Представники влади заявили, що три безпілотники намагалися атакувати нафтопереробний завод, але були знищені.

Також у мережі з’явилося відео нібито з місця подій.

За словами губернатора Орловської області Андрія Кличкова, на території Глазунівського та Свердловського районів внаслідок збиття дронів пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури. Через це сталося “часткове порушення електропостачання низки домоволодінь”. Оперативні служби усувають наслідки атаки та відновлюють електропостачання.

У Курській області після атаки дронів без світла залишився один населений пункт. За інформацією місцевих мешканців атака дронів на регіон почалась ще до опівночі. Якщо перший безпілотник буцімто вдалось збити, то другий пошкодив лінії електропередачі в селищі Понирі.

Російська ППО у Ростовській області знищила два БПЛА в районі Новошахтинська та Каменська-Шахтинського. Як повідомив губернатор Василь Голубєв, внаслідок атаки безпілотників постраждалих та пошкодження об’єктів не зафіксовано.

Про атаку дронів заявив і губернатор Смоленської області Василь Анохін. Він назвав це “спробою заподіяти пошкодження об’єкта цивільної енергетичної інфраструктури на території Рославльського району”.

Місцеві жителі публікують відео загоряння у Рославльському районі, стверджуючи, що пожежа виникла після атаки українських БПЛА. Крім того, за їхніми словами, упродовж ночі вони чули цілу серію вибухів.

Тим часом Forbes пише, що українські БПЛА знищили склад із “диво-зброєю” росіян. Це сталося 27 квітня, коли Україна відправила десятки далекобійних дронів до авіабази на півдні РФ і підірвала склад, повний “розумних” комплектів для КАБ.

На відео та супутникових знімках наслідків атаки на авіабазу Кущівська, розташовану приблизно за 200 км від лінії фронту, зображено згорілі будівлі та купи КАБ. Знімки також можуть вказувати на знищення щонайменше одного винищувача-бомбардувальника Су-34, які вважаються основними носіями КАБ.

Damage from a Ukrainian strike on Russia’s Kushchyovskaya air base is visible in new high resolution satellite imagery.

This site is more than 200 kilometers from the front line in Ukraine. pic.twitter.com/HXNaB7ClGp

— Brady Africk (@bradyafr) April 28, 2024