Безпілотники атакували росію в ніч на 1 травня: спалахнула пожежа на НПЗ під Рязанню

Безпілотники атакували росію в ніч на 1 травня. Тут знову була «бавовна». У мережі публікують фото і відео пожежі.

Про це інформують Новини України – НСН.

Безпілотники атакували росію в ніч на 1 травня

На росії офіційно повідомляють, що за ніч засобами ППО було нібито знищено та перехоплено 6 українських БПЛА з яких: 3 над територією Воронезької області, 1 над територією Рязанської області, 1 над територією Білгородської області та 1 над територією Курської області. Про таке заявили в Міноборони РФ.

Тим часом, у мережі публікують фото і відео пожежі на Рязанському нафтопереробному заводі після атаки БПЛА.

Голова регіону Павло Малков каже, що постраждалих нібито немає.

Атака на Рязанський нафтопереробний завод – це спецоперація Міноборони

У ніч на 1 травня, Головне управління розвідки Міноборони провело спецоперацію на Рязанському нафтопереробному заводі. Про це повідомляють джерела в спецслужбах виданню «РБК-Україна».

О 02:00 вибухи пролунали на території заводу, спричинивши масштабну пожежу.

Вибухи в Ростові-на-Дону та Воронежі

У ніч на 1 травня в Ростові-на-Дону та Воронежі також прогриміли вибухи. Про це повідомляють губернатор Воронезької області Олександр Гусєв та російські ЗМІ.

У Воронежі вибух стався о 02:20. Губернатор заявив, що дрон був виявлений та збитий силами ППО та РЕБ.

Крім того, соціальні мережі повідомили про присутність дронів в небі над Воронезькою областю. ЗМІ також розповіли про пошкодження будинків у Воронезькій області, що зв’язують зі збиттям одного з дронів.

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