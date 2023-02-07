Вчені пояснили, чому землетрус у Туреччині був настільки потужним і смертоносним

Землетрус, який вранці 6 лютого приніс величезні руйнування і загибель людей у Туреччині та Сирії, викликаний сейсмоактивністю Анатолійської й Аравійської тектонічних плит, передає НСН.

Епіцентр розташовувався приблизно за 26 км на схід від турецького міста Нурдагі на глибині 17,9 км на Східно-Анатолійському розломі. Це досить близько до землі. Якби ця точка лежала глибше, поштовхи не відчувалися б так сильно.

Проте гіпотетичний сценарій розбивається через реальність, у якій жертвами природного катаклізму стали тисячі осіб. Reuters повідомило, що цей землетрус, ймовірно, стане одним із найбільш смертоносних у цьому десятилітті. У Туреччині вже підтверджено загибель 3381 людини, 20426 поранені, а в Сирії загинули щонайменше 1444 мешканців, близько 3500 постраждали (дані на 10:20 за Києвом).

Землетрус спричинив великі руйнування

Протягом ХХ століття Східно-Анатолійський розлом не виявляв великої сейсмічної активності.

За даними Геологічної служби США, з 1970 року в цьому районі було зареєстровано лише три землетруси силою понад 6,0 за шкалою Ріхтера. Але 1822 року в регіоні стався землетрус силою 7, що забрало життя близько 20 тис. осіб.

Землетрус є наслідком руху тектонічних плит. Їхні тверді породи на вертикальній лінії розлому штовхають одна одну, поки одна з них не зробить різке ковзання по горизонталі. Це вивільняє величезну кількість енергії, і на землі відчуваються коливання.

Девід Ротері, планетолог із Відкритого університету у Великій Британії, зазначив: поштовхи, якщо епіцентр був близько до поверхні, будуть сильнішими, ніж за “глибокого” землетрусу тієї ж магнітуди.

Ускладнюють ситуацію і афтершоки. Це повторні коливання поверхні, пов’язані з основним землетрусом.

У Туреччині через 11 хвилин після початкового землетрусу (7,8) стався афтершок магнітудою 6,7. За кілька годин – землетрус силою 7,5,а у другій половині дня – ще один силою 6.

“Наразі ми бачимо, що активність поширюється на сусідні розломи. Ми очікуємо, що сейсмічність збережеться ще деякий час”, сказав Роджер Муссон, почесний науковий співробітник Британської геологічної служби.

Відомо, що після смертельного землетрусу на Східно-Анатолійському розломі наприкінці серпня 1822-го підземні поштовхи тривали й наступного року.

Новий катаклізм магнітудою 7,8 може забрати набагато більше життів, ніж відомо зараз. Мусон сказав, що це будуть тисячі, а може й десятки тисяч жертв.

Негативну роль у смертності, очевидно, зіграє і холодна зимова погода. Як пояснив експерт, через неї в постраждалих, які опинилися під завалами, менше шансів вижити.

Додамо, що землетрус магнітудою 7,8 у Непалі у 2015 році забрав життя майже 9000 осіб.

Джерело: Обозреватель

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