Коломойському повідомили про нову підозру – в організації замовного вбивства – Офіс Генпрокуратури

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України, передають Новини України – НСН.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора відомому бізнесмену, підозрюваному в легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом, повідомлено про підозру у вчиненні ще одного злочину, пов’язаного з організацією замовного вбивства (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 11, 12, ч. 2 ст. 115 КК України).

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За даними слідства, підозрюваний, діючи з мотивів особистої помсти, замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства.

Для реалізації злочинних намірів підозрюваний залучив членів банди, яка «спеціалізувалась» на вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, включаючи фізичну розправу з конкурентами.

Члени банди здійснили напад на директора однієї з юридичних компаній, завдавши йому ударів та ножові поранення в життєво важливі органи. Водночас, цей злочин не було доведено до кінця з причин, які не залежали від волі членів банди.

Постраждалий вижив.

Наразі прокурори та слідчі здійснюють невідкладні слідчі та процесуальні дії, спрямовані на викриття усіх осіб, причетних до скоєння злочину.

Підозрюваний бізнесмен перебуває під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадження триває та здійснюється слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводу Департаменту карного розшуку Національної поліції України.

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