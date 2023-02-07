Де на території України можуть відбутися потужні землетруси – експерт

Туреччину і Сирію сколихнули потужні землетруси, які спричинили руйнування будівель та смерть багатьох людей. У зв’язку з цим виникає питання де на території України можливі землетруси із амплітудою 8 і навіть 8 балів за десятибальною шкалою

Детальніше про це розповідає НСН

Україна розташована на північній окраїні сейсмоактивного поясу, в якому й стався руйнівний землетрус на території Туреччини, на кордоні з Сирією. Враховуючи це, цілком ймовірно, що підземні поштовхи відчуватимуться й в Україні.

Де на території України можуть відбутися потужні землетруси

Заступник директора Інституту геофізики Національної академії наук України Олександр Кендзера відмітив, що якщо землетруси дістануться і до нашої держави, то з великою ймовірністю найпотужніші будуть на південному заході Одеської області. У цьому регіоні землетруси можуть сягнути 8 і навіть 9 балів за десятибальною шкалою.

“Землетруси на території України були й будуть у майбутньому. Річ у тім, що ми розташовані фактично на краю того самого поясу, в якому відбулися землетруси в Туреччині на кордоні із Сирією. Ми розташовані на північному краї цього поясу, а землетруси відбулися на південно-західному”, – сказав експерт.

Олександр Кендзера також розповів, що українці можуть запобігти катастрофічним наслідкам майбутніх землетрусів.

“Землетруси, які відбуваються у певних зонах, проявляються на конкретній площадці практично однаково. Коли ми маємо інформацію, як буде коливатися площадка в такому випадку, нам потрібно спроєктувати будинок, в якому не будуть виникати хвилі, які резонують із тими хвилями від вогнищ землетрусів. У такому випадку землетруси будуть, але нічого не руйнуватиметься”, – підсумував фахівець.

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