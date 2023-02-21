Податки на житло у 2023 році – кому доведеться сплатити до 25 тис грн

Податки на житло у 2023 році: кому доведеться платити за «зайві» квадратні метри і якими буть суми.

Виплати на користь держави доведеться сплатити власникам квартир площею, що перевищує 60 «квадратів», та власникам будинків площею понад 120 «квадратів».

Сума податку може бути більшою за 5000 гривень, якщо квартира вдвічі більше за «норму», та сягати 25000 гривень для особливо великих квартир і будинків, передає НСН з посиланням на матеріал ТСН.

Податки на житло: як розраховуватиметься сума

Згідно з чинним законодавством, власники нерухомості, що мають додатковий «метраж», змушені будуть сплатити податок за кожен метр квадратний понаднормової площі. «Додатковими» метрами вважаються ті, що виходять за межі 60 квадратних метрів для квартири та 120 квадратних метрів – для будинку.

Якщо ж площа квартири більша за 300 метрів квадратних або площа будинку перевищує 600 метрів квадратних, розмір податку буде фіксованим та становитиме 25000 гривень.

Варто зазначити, що сума податку за квадратний метр встановлюється місцевою владою, хоча і не може перевищувати 1,5% (за «квадрат») від мінімальної зарплатні. Станом на 2023 рік цей відсоток від «мінімалки» становить 97,5 гривень. Тобто незважаючи на місце проживання, з українців не можуть стягнути понад 97,5 гривень за квадратний метр.

У деяких випадках місцева влада може збільшити «норму» квадратних метрів. Наприклад, у тих чи інших регіонах оподатковуватися можуть квартири більші ніж 70 «квадратів», а не 60, як у національному законодавстві.

Для прикладу, візьмемо власника квартири у 120 метрів квадратних (вдвічі більше за поріг оподаткування). Нехай податкова ставка, яку затвердили рішенням місцевої влади, становить 90 гривень, а оподатковуватись будуть квартири більше ніж 60 метрів квадратних, як у загальному випадку. Підрахуємо суму податків, які повинен буде сплатити власник у цьому випадку. Ця сума буде вираховуватися як добуток загальної площі, з якої буде вирахувано 60 квадратних метрів та податкової ставки.

Розрахунок суми податків буде вестися за наступною формулою:

(120 м кв. – 60 м кв.) х 90 грн = 5400 грн.

Таким чином, можна вирахувати, скільки податків доведеться сплатити в тому чи іншому разі.

Коли необхідно сплатити податок

Терміни сплати податків коментує Державна податкова служба. В податковій зазначили, що платіжки надходять за минулий рік, тобто цього року необхідно буде внести податок за 2022 рік. Власники житла з «додатковими квадратами» мають отримати платіжки до 1 липня цього року, або ж вони можуть самостійно звернутися до податкової для сплати. Від моменту отримання квитанції про оплату власник нерухомості має 60 днів на її погашення.

За житло, що має понаднормову площу, розташоване на окупованій території або в тих населених пунктах, де велися військові дії, його власник може не сплачувати податок 2023 року.

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