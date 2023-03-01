Окупанти з артилерії обстріляли Чорнобаївку – поранено однорічного хлопчика

У Херсонській області, 1 березня, російсько-окупаційні війська з артилерії обстріляли Чорнобаївку, внаслідок чого поранення отримав однорічний хлопчик
Про це інформує НСН, посилаючись на Херсонську ОВА.
У адміністрації повідомили, що малюка забрала “швидка”.
Окупанти з артилерії обстріляли Чорнобаївку
“Російська артилерія вдарила по Чорнобаївці. Через ворожий обстріл поранення дістав однорічний хлопчик. Зараз карета “швидкої” везе малюка до лікарні, аби медики могли врятувати його життя”, – зазначили в повідомленні.
В ОВА уточнили, що хлопчик у середньому стані тяжкості, уламки скла ушкодили йому обличчя.
Тим часом у селі Зміївка на Херсонщині через російську атаку дістали поранення двоє чоловіків. Зокрема, у 54-річного мешканця області – осколкове поранення стопи. Другий постраждалий – волонтер із Кривого Рогу, йому дісталося більше.
За даними ОВА, 34-річний чоловік потрапив під щільний ворожий вогонь і дістав осколкові поранення руки з неповною ампутацією передпліччя, складні перелами руки та ноги.
Постраждалих госпіталізовано до Бериславської лікарні.
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