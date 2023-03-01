Окупанти з артилерії обстріляли Чорнобаївку – поранено однорічного хлопчика

У Херсонській області, 1 березня, російсько-окупаційні війська з артилерії обстріляли Чорнобаївку, внаслідок чого поранення отримав однорічний хлопчик

Про це інформує НСН, посилаючись на Херсонську ОВА.

У адміністрації повідомили, що малюка забрала “швидка”.

Окупанти з артилерії обстріляли Чорнобаївку

“Російська артилерія вдарила по Чорнобаївці. Через ворожий обстріл поранення дістав однорічний хлопчик. Зараз карета “швидкої” везе малюка до лікарні, аби медики могли врятувати його життя”, – зазначили в повідомленні.

В ОВА уточнили, що хлопчик у середньому стані тяжкості, уламки скла ушкодили йому обличчя.

Тим часом у селі Зміївка на Херсонщині через російську атаку дістали поранення двоє чоловіків. Зокрема, у 54-річного мешканця області – осколкове поранення стопи. Другий постраждалий – волонтер із Кривого Рогу, йому дісталося більше.

За даними ОВА, 34-річний чоловік потрапив під щільний ворожий вогонь і дістав осколкові поранення руки з неповною ампутацією передпліччя, складні перелами руки та ноги.

Постраждалих госпіталізовано до Бериславської лікарні.

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