Окупанти вбили родину на Херсонщині, багато поранених, осиротіли діти

Жахливий обстріл на Херсонщині 19 лютого. У селі Бургунка Бериславського району ворожий снаряд прилетів на подвір’я, повідомляє ХОВА, передає НСН.

У недільний ранок російська армія масованим артилерійським вогнем вкрила село Бургунка Бериславського району. Ворог гатить прицільно по мирних людях, – йдеться у повідомленні ОВА

Село Бургунка на Херсонщині – мапа

Один із ворожих снарядів влучив в подвірʼя місцевих жителів. У момент обстрілу в домівці знаходилися родина. Через російський удар мати, батько та дядько загинули на місці. Поранення дістали четверо осіб, – бабуся, дорослий чоловік, 10-річна дівчинка та 8-річний хлопчик. Усіх поранених доставили до медичного закладу, де лікарі надають їм необхідну допомогу.

У цьому ж селі через російський обстріл поранення отримала ще одна дитина – 8-річний хлопчик. Він перебуває у стабільному стані, медики надають йому необхідну допомогу.

Ще новини України: