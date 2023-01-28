Ховав гроші у дупло і застряг: на Херсонщині врятували хлопчика (фото)

На Херсонщині 9-річний хлопчик ховав гроші у дупло дерева і застряг. Його врятували співробітники ДСНС, передає НСН.

«Вчора ввечері на номер Служби порятунку м. Херсон надійшло повідомлення про те, що в селі Широка Балка потребує допомоги дитина», повідомили у ДСНС.

Як з’ясувалось, 9-річний хлопчик збирав кошти й свої накопичення вирішив сховати в дуплі дерева. Він просунув руку у щілину, але назад її дістати вже не зміг. Всі спроби були марними, рука почала набрякати.

«На порятунок хлопчика приїхали білозерські рятувальники, які за допомогою спецінструменту вивільнили руку малого. На щастя, він не травмувався, але пообіцяв кошти тримати в більш безпечному місці», додали рятувальники.

Ховав гроші у дупло і застряг: фото

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