Мені та Ростиславу пощастило: тренер врятував 10-річного хлопчика з-під завалів у Дніпрі (відео)

У Дніпрі тренер врятував з-під завалів 10-річного хлопчика. В момент вибуху він був неподалік епіцентру, передах НСН.

Чоловік на ім’я Юрій Васецький знав, що в будинку, у який прилетіла російська ракета, мешкав його вихованець. В той момент хлопчик був один вдома, адже його мама працює реаніматологом у дитячій лікарні й у цей момент була на роботі. Також чоловіку вдалося допомогти мамі з маленькою дитиною.

Тренер врятував 10-річного хлопчика з-під завалів у Дніпрі: відео

«Ми не бачили як прилетіла ракета, ми вже почули вибух. У Дніпрі житловий масив “Перемога” – це спальний район. Тут немає ніяких об’єктів інфраструктури, чи військових об’єктів, це лише спальний район. У цьому масиві є тільки школи, садочки та житлові будинки. Мені пощастило, але пощастило більше Ростиславу, що я знаходився за 200 метрів від місця цієї страшної події. Я знаю, що його мати працює у лікарні та виховує його одна, тому зреагував миттєво. Знаючи де вони живуть, з допомогою інших людей, ми піднялися на 3-й поверх та спустили Ростислава вниз», розповів Юрій Васецький.

Нагадаємо, пошуково-рятувальна операція на місці влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра тривала 69 годин. 14 січня ворожа атака обласному центру забрала 45 життів. Серед загиблих шестеро дітей. Найменшому хлопчику не було й року. 39 людей врятовані, 79 – поранені. 20 вважаються зниклими безвісти.

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