На Запоріжжі окупанти виховують у дітях ненависть до українського народу (фото)

Російські окупанти на Запоріжжі виховують у дітях ненависть до українського народу.

Росіяни посилюють антиукраїнську пропаганду на окупованій частині Запорізької області.

У День птахів у школі N47 окупованого селища Степанівка дітей навчали ненависті до свого народу. Відповідні фотографії з уроку опублікував журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram 7 квітня, передає НСН.

На фото видно, що російські окупанти пропонують дітям подумати над значенням прислів’їв “Хохол глупее вороны, а хитрее черта” та “Птицы сильны крыльями, а россияне – верой”.

Щодо другого прислів’я, то це вигадка рашистів. Насправді російське народе прислів’я звучить як “Птицы сильны крыльями, а люди дружбой”.

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