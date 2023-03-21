Для отримання українського громадянства потрібно буде здавати іспити – що відомо

Для отримання українського громадянства потрібно буде складати іспити з основ Конституції, історії України та на рівень володіння державною мовою. Верховна Рада України ухвалила відповідний закон.

Про це народний депутат із парламентської фракції “Голос” Ярослав Железняк повідомив у Телеграмі, передає НСН.

Ухвалення законопроєкту №7606 у цілому підтримав 281 народний депутат.

Відповідно до документа, іноземець (або людина без громадянства), який бажає отримати українське громадянство, зобов’язаний подати письмову заяву про те, в разі набуття громадянства він складе іспити з основ Конституції України, історії країни, на рівень володіння державною мовою та протягом двох років надасть документи про складання таких іспитів.

Упродовж двох років іспити мають скласти також ті, хто отримав громадянство за визначні заслуги перед Україною, становлять державний інтерес для країни, проходять військову службу за контрактом, а також люди, які отримали дозвіл на тимчасове проживання.

Невиконання цих зобов’язань буде підставою для втрати громадянства.

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