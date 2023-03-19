Чи обов’язково складати НМТ випускникам, які вступатимуть у виші за кордоном (відео)

Директор Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла, чи обов’язково складати НМТ випускникам, які вступатимуть в інститути за кордоном, передає НСН.

За її словами, випускники, які планують вступати до закордонних вищих навчальних закладів, мають з’ясувати усі необхідні деталі у конкретному закладі. У багатьох країнах зважають на результати НМТ. Втім це не є обов’язковою вимогою у всіх закладах.

«Якщо ви вступаєте у виш за кордоном і не знаєте, чи потрібно вам складати НМТ, маєте перш за все з’ясувати це у відповідному закладі освіти», сказала Тетяна Вакуленко.

В цьому році, як і торік, скасували ДПА, тому випускники не зобов’язані складати НМТ, якщо не мають наміру вступати в українські вищі навчальні заклади.

Чи обов’язково складати НМТ випускникам школи (відео)

НМТ складатиметься із завдань з трьох предметів. Українська мова та математика є обов’язковими. Третій предмет на вибір – історія України, біологія, фізика, хімія або іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська).

Абітурієнтам надаватимуть 3 години на складання тесту. Випускники можуть самостійно визначати скільки часу на який предмет їм потрібно. Міністерство освіти та науки запланували цьогоріч дві сесії НМТ: основну і додаткову. Перша пройде у червні, друга – у червні-липні.

У додатковій сесії зможуть взяти участь ті абітурієнти, хто через поважні причини не долучився до основної. Реєструвати на НМТ будуть у квітні. Тест проходитиме у тимчасових екзаменаційних центрах. Їх обладнають у комп’ютерних аудиторіях навчальних закладів. Крім України, кільки таких центрів облаштують за кордоном.

Всі завдання на НМТ відповідатимуть чинним програмам ЗНО.

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