Як рідна мова впливає на мозок людини – результати дослідження

Рідна мова, якою розмовляє людина, може впливати на її мозок. До такого висновку прийшли вчені з Інституту когнітивних функцій людини та мозку Макса Планка в Лейпцигу.

Про це пише НСН з посиланням на УП Життя.

Це одне з перших досліджень, яке показало відмінності між мозком людей, які мають різні рідні мови.

Як проводили дослідження

Науковці за допомогою магнітно-резонансної томографії дослідили мізки носіїв німецької та арабської мов і виявили відмінності в деяких його частинах.

Порівнявши МРТ мозку 94 носіїв різних мов, науковець Сюеху Вей з’ясував, що мова, якою спілкується людина, моделює зв’язки в мозку, які можуть лежати в основі нашого мислення.

Під час дослідження носії німецької мови показали сильніший зв’язок у мовній мережі лівої півкулі, ніж носії арабської мови.

За словами науковців, такі висновки можуть бути пов’язані зі складним синтаксисом німецької мови, який зокрема зумовлений вільним порядком слів.

“Зв’язки у мозку модулюються навчанням й навколишнім середовищем у дитинстві, що впливає на обробку та когнітивне мислення в мозку дорослої людини. Наше дослідження дає нове уявлення про те, як мозок адаптується до когнітивних вимог”, пояснив науковець Альфред Анвандер.

В майбутньому це дослідження допоможе науковцям більше дізнатися про міжкультурні відмінності людей.

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