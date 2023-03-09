Серед українців було проведено опитування, в якому з’ясовували, чи потрібно вивчати російську мову у школах, передає НСН.

Результати проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) опитування щодо ставлення громадян до викладання російської мови в українськомовних школах наступні:

42% українців підтримують збереження вивчення російської мови в певному обсязі;

52% українців вважають, що російську мову взагалі не варто вивчати в школах.

“Одне з актуальних питань, яке обговорюється в Україні, – в якій ролі має існувати російська мова. Зокрема, чи потрібно вивчати російську мову у школах з українською мовою викладання і якщо “так”, то в якому обсязі. Прикметно звернути увагу, що 25-30 років тому в опитуваннях з цього питання навіть не додавалася опція “не вивчати взагалі”, що свідчить про глибину змін суспільних поглядів, які пройшла Україна за життя одного покоління”, вказали у КМІС.

Зазначається, що ще у 2019 році лише 8% українців вважали, що взагалі не варто вивчати російську мову в школах, водночас зараз таких людей – 52%.

“І хоча зараз 42% підтримують збереження вивчення російської мови в певному обсязі, але навіть тут відбулися значні внутрішні зміни в сторону зниження часу, який має відводитися на вивчення російської мови”, зауважують соціологи.

Так, у 1998 році 46% громадян вважали, що обсяг вивчення російської мови має бути таким самим, як і української. У 2019 році цей показник становив 30%, а зараз лише 3%.

Також з 32% до 6% стало менше тих, хто вважає, що російська мова має вивчатися в меншому обсязі, ніж українська, але в більшому, ніж інші іноземні мови.

“Зараз фактично із зазначених 42% переважна більшість – 33% (або майже 80% цієї категорії громадян) – хотіли б, щоб російській мові відводили стільки ж або менше часу, ніж іншим іноземним мовам”, йдеться у пресрелізі за результатами опитування.

Графік 1. Як Ви вважаєте, вивченню російської мови в українськомовних школах повинно відводитися …

Крім того, в усіх регіонах України простежується значне зростання кількості тих, хто вважає, що російську мова взагалі не варто вивчати. Наприклад, на заході України таких було лише 22% в 2019 році, а зараз – 64%.

“Водночас більш симптоматичним є ріст на півдні та сході. На півдні у 2019 році лише 1% вважав, що російську мову не варто вивчати, а зараз практично половина населення (49%). На сході ніхто з респондентів опитування 2019 року не виступив за виключення російської мови з навчання в школах, а зараз таких 30%”, повідомляють у КМІС.

Разом з цим, як зауважили автори дослідження, “регіональна специфіка зберігається і все-таки чим далі на схід, тим більше тих, хто прагне зберегти вивчення російської мови в певному обсязі”.

“Утім, навіть на півдні і сході серед тих, хто зараз підтримує збереження вивчення російської мови, абсолютна більшість виступають за обсяг, який не буде перевищувати обсяг вивчення інших іноземних мов. Для розуміння глибини зміни – ще в 2019 році більшість наполягали на такому ж обсязі, як і вивчення української мови”, йдеться у пресрелізі.

Серед іншого, автори дослідження зауважили, що молодші респонденти більше наполягають на виключенні вивчення російської мови у школах.

Упродовж 14-22 лютого 2023 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус». Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1017 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 10%, 1,5% – для показників, близьких до 5%.

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