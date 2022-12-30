«Коли святкувати Різдво» – завершили опитування в ДІЇ, відомий результат

У ДІЇ завершили опитування з приводу того, коли святкувати Різдво. На питання «Якій даті святкування Різдва ви віддаєте перевагу», дали відповідь понад 1,5 млн українців. Це опитування стало наймасовішим з усіх, що проводилися у ДІЇ, передає НСН. Вже відомий результат.

Нагадаємо, напередодні зимових свят разом із Міністерством культури та інформаційної політики ДІЯ провела опитування, щоб дізнатися, коли українці святкують Різдво. Обрати свій варіант у Дії можна було з 24 до 30 грудня.

Зараз в Україні офіційно відзначають Різдво в обидві дати. Проте все більше людей переходять на святкування в грудні. Міністерство культури та інформаційної політики ініціювали опитування в Дії, щоб дізнатися настрої українців та визначити, якій даті для святкування вони віддають перевагу, – йшлося в офіційному повідомленні на сайті міністерства. «Опитування в застосунку стали унікальним кейсом, коли за кілька кліків українці можуть поділитися думкою з певного питання. За рік команда Мінцифри провела вісім опитувань. Нещодавно вперше в історії в Дії обрали представника України на Євробачення. Наша команда продовжує працювати над розвитком електронної демократії в Дії», — зазначив Віцепрем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Коли святкувати Різдво – результати опитування

Результати опитування можна побачити, відкривши застосунок ДІЯ.

Участь в опитуванні взяли 1531253 українців.