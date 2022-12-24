Коли ви святкуєте Різдво – нове опитування в Дії

24 грудня запустили нове опитування в додатку «Дія» – «Коли ви святкуєте Різдво», передає НСН.

«Міністр культури та інформаційної політики запропонував провести в застосунку опитування щодо дати святкування Різдва. Все більше українців зустрічають його 25 грудня. Так, як це робить більша частина світу. І так, як це було у 1918 році після проголошення незалежності Української Народної Республіки», повідомив Михайло Федоров у своєму Телеграмі.

Водночас багато українців віддають перевагу старому стилю. І святкують Різдво 7 січня.

Коли ви святкуєте Різдво

Аби дізнатися, якій даті святкування Різдва мешканці України віддають перевагу, в додатку «Дія» запустили опитування. Людям пропонують вибрати один варіант з чотирьох. А саме:

25 грудня;

7 січня;

В обидві дати;

Не святкую Різдво;

Нагадаємо, 25 грудня і 7 січня в Україні офіційно є червоними днями календаря. Якщо ці дати припадають на суботу або неділю, то наступний понеділок є офіційно неробочим днем. В цьому році додаткові вихідні скасовані через війну Росії в Україні.

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