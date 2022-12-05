На зиму зазвичай припадає період довгих новорічних свят – чи будуть додаткові вихідні на Новий рік та Різдво в Україні цього року.
Додаткові вихідні на Новий рік та Різдво – на які дні припадають свята
Згідно з календарем на 2023 рік, 1 січня припадає на неділю, а Різдво (7 січня) – на суботу. В статті 73 Кодексу України “Про працю”, якщо великі державні чи релігійні свята припадають на вихідний день, то наступний після них понеділок також вихідний. Тобто, 2 та 9 січня 2023 року мали бути вихідними днями.
Однак, у 2022 році через воєнний стан, який запроваджений по всій території України від 24 лютого через російську агресію, додаткові вихідні, починаючи від 8 березня 2022 року, були скасовані.
В Україні терміни дії воєнного стану і загальної мобілізації були черговий раз подовжені – з 21 листопада на 90 днів, до 19 лютого 2023 року. Тому додаткових вихідних у січні 2023 року – на Новий рік та Різдво – не буде, передає NNS.
Звісно, ці нормативи стосуються працівників державних підприємств та установ, а ось керівники приватних компаній можуть встановлювати свої графіки відпочинку й роботи персоналу.
Свята у грудні 2022 року
В грудні 2022 року на нас чекає кілька державних свят, зокрема День Збройних Сил України (6 грудня), День сухопутних військ України (12 грудня).
Грудень багатий на професійні свята — День місцевого самоврядування в Україні (7 грудня), День працівників суду (15 грудня).
Також у грудні на вірян чекає кілька важливих релігійних свят. Зокрема, 19 грудня подарунки дітям принесе святий Миколай. Віряни західного обряду будуть святкувати Різдво Христове (25 грудня).
Які державні свята відзначають у грудні 2022 року
Перший місяць зими і останній місяць року принесе чимало державних і професійних подій. Тож варто дізнатися, які будуть державні свята у грудні, щоб вчасно вітати друзів, близьких та знайомих:
- 1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом;
- 2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасування рабства;
- 3 грудня – Всесвітній день комп’ютерної графіки, Міжнародний день дизайнерів та аніматорів;
- 4 грудня – День інформатики;
- 5 грудня – Всесвітній день ґрунтів;
- 6 грудня – День Збройних Сил України;
- 7 грудня – День місцевого самоврядування в Україні;
- 8 грудня – Всесвітній день клімату;
- 9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією;
- 10 грудня – Всесвітній день футболу;
- 11 грудня – День благодійності;
- 12 грудня – День сухопутних військ України;
- 13 грудня – День скрипки;
- 14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
- 15 грудня – День працівників суду України;
- 16 грудня – Національний шоколадний день в США;
- 17 грудня – День працівника державної виконавчої служби;
- 18 грудня – Міжнародний день мігранта;
- 19 грудня – Міжнародний день допомоги бідним;
- 20 грудня – Міжнародний день солідарності людей;
- 21 грудня – День народження кросворда;
- 22 грудня – День енергетика;
- 23 грудня – Всесвітній день сноуборду;
- 24 грудня – День працівників архівних установ України;
- 26 грудня – День подарунків;
- 27 грудня – День вирізання сніжинок;
- 28 грудня – День календаря;
- 29 грудня – День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних Сил України;
- 30 грудня – Національний день бекону і День харчової соди в США;
- 31 грудня – Останній день року.