На зиму зазвичай припадає період довгих новорічних свят – чи будуть додаткові вихідні на Новий рік та Різдво в Україні цього року.

Додаткові вихідні на Новий рік та Різдво – на які дні припадають свята

Згідно з календарем на 2023 рік, 1 січня припадає на неділю, а Різдво (7 січня) – на суботу. В статті 73 Кодексу України “Про працю”, якщо великі державні чи релігійні свята припадають на вихідний день, то наступний після них понеділок також вихідний. Тобто, 2 та 9 січня 2023 року мали бути вихідними днями.

Однак, у 2022 році через воєнний стан, який запроваджений по всій території України від 24 лютого через російську агресію, додаткові вихідні, починаючи від 8 березня 2022 року, були скасовані.

В Україні терміни дії воєнного стану і загальної мобілізації були черговий раз подовжені – з 21 листопада на 90 днів, до 19 лютого 2023 року. Тому додаткових вихідних у січні 2023 року – на Новий рік та Різдво – не буде, передає NNS.

Звісно, ці нормативи стосуються працівників державних підприємств та установ, а ось керівники приватних компаній можуть встановлювати свої графіки відпочинку й роботи персоналу.

Свята у грудні 2022 року

В грудні 2022 року на нас чекає кілька державних свят, зокрема День Збройних Сил України (6 грудня), День сухопутних військ України (12 грудня).

Грудень багатий на професійні свята — День місцевого самоврядування в Україні (7 грудня), День працівників суду (15 грудня).

Також у грудні на вірян чекає кілька важливих релігійних свят. Зокрема, 19 грудня подарунки дітям принесе святий Миколай. Віряни західного обряду будуть святкувати Різдво Христове (25 грудня).

Які державні свята відзначають у грудні 2022 року

Перший місяць зими і останній місяць року принесе чимало державних і професійних подій. Тож варто дізнатися, які будуть державні свята у грудні, щоб вчасно вітати друзів, близьких та знайомих:

1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом;

2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасування рабства;

3 грудня – Всесвітній день комп’ютерної графіки, Міжнародний день дизайнерів та аніматорів;

4 грудня – День інформатики;

5 грудня – Всесвітній день ґрунтів;

6 грудня – День Збройних Сил України;

7 грудня – День місцевого самоврядування в Україні;

8 грудня – Всесвітній день клімату;

9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією;

10 грудня – Всесвітній день футболу;

11 грудня – День благодійності;

12 грудня – День сухопутних військ України;

13 грудня – День скрипки;

14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

15 грудня – День працівників суду України;

16 грудня – Національний шоколадний день в США;

17 грудня – День працівника державної виконавчої служби;

18 грудня – Міжнародний день мігранта;

19 грудня – Міжнародний день допомоги бідним;

20 грудня – Міжнародний день солідарності людей;

21 грудня – День народження кросворда;

22 грудня – День енергетика;

23 грудня – Всесвітній день сноуборду;

24 грудня – День працівників архівних установ України;

26 грудня – День подарунків;

27 грудня – День вирізання сніжинок;

28 грудня – День календаря;

29 грудня – День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних Сил України;

30 грудня – Національний день бекону і День харчової соди в США;

31 грудня – Останній день року.

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