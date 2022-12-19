За рік в Україні кількість прихильників перенесення Різдва з 7 січня на 25 грудня зросла з 26% до 44%. Водночас частка людей, які не підтримують ідею перенесення святкування, зменшилася з 58% до 31%.

Ще 23% респондентів сказали, що їм байдуже, коли в Україні святкують Різдво. А 2% людей не змогли відповісти.

Про це повідомляє соціологічна група «Рейтинг», передає НСН.

Найбільше людей хочуть перенесення свята у західній частині країни та у Києві: там таких понад половина. А ось у південній та східній частинах відносна більшість людей проти перенесення. Серед парафіян Української греко-католицької церкви за зміну дати свята виступають 68% людей, а серед парафіян Православної церкви України — 46%.

Серед вікових груп найбільше перенесення свята хочуть люди, яким 51 рік або більше — таких 48%. А ось серед молоді цей показник становить 39%, водночас аж 33% респондентів цієї групи сказали, що їм байдуже.

За рік в Україні зросла кількість тих, хто святкує Різдво лише 25 грудня — з 4% до 11%. Двічі святкують 25% (рік тому було 18%). А ось 55% людей будуть святкувати Різдво 7 січня (у 2021 — 71%).

Як з’ясували соціологи, 8% взагалі не святкують Різдво. Найбільше таких серед молоді, мешканців півдня та столиці.

Частіше про подвійне святкування Різдва або святкування лише 25 грудня говорили мешканці заходу, Києва, молодші респонденти та греко-католики.

Опитування було проведено 20-21 листопада.

Чому існують дві дати святкування Різдва?

Святкування Різдва 25 грудня часто пов’язують з католицизмом, а 7 січня — з православ’ям. Але насправді дата святкування в усіх однакова, різниця лише в системі літочислення, пише Громадське.

У 1918 році Україна перейшла на григоріанський календар. Це той календар, яким ми користуємось зараз. Західні церкви відзначають Різдво за григоріанським календарем, а східні — за юліанським.

Митрополит Православної церкви України Епіфаній висловлювався щодо ймовірного перенесення дати святкування Різдва на 25 грудня ще у 2020 році. Тоді в інтерв’ю «Радіо Свобода» він зазначав, що це буде можливо тоді, «коли Церква дозріє, народ, що вірує, до цього дозріє». У цьому питанні ПЦУ опиратиметься на думку вірян.

25 грудня чи 7 січня – коли правильно святкувати Різдво?