Перенесення Різдва на 25 грудня – чи з’являться додаткові вихідні

Після того, як Православна церква України дозволила перенесення Різдва на 25 грудня, тобто святкування за григоріанським календарем, значення свята для українців зросло ще більше.

На який день тижня цьогоріч випадає святкування, і чи будуть додаткові вихідні? Про це пише NNS з посиланням на РБК-Україна.

Перенесення Різдва на 25 грудня – чи буде додатковий вихідний

З 2017 року 25 грудня в Україні стало офіційним вихідним днем.

Цього року це неділя, а згідно статті 73 Кодексу законів про працю наступні понеділки за святами мають бути додатковими вихідними днями.

У 2022 році через воєнний стан додаткові вихідні були скасовані в Україні, починаючи від свята 8-го березня.

Наразі воєнний стан було подовжено в Україні вже тричі. Втретє його продовжили на 90 днів до 21-го листопада. Якщо його знову відтермінують, то додаткового вихідного 26 грудня не буде.

Чому існують дві дати святкування Різдва

Святкування Різдва 25 грудня часто пов’язують із католицизмом, а 7 січня – з православ’ям. Але насправді це не так. Дата святкування у всіх однакова, різниця лише у системі літочислення. 25 грудня вказується у церковних книгах як дата відзначення Різдва як у католиків, так і у православних. Щоправда, одні святкують за новим стилем – Григоріанським календарем, а інші за старим – Юліанським.

1918 року Україна перейшла на Григоріанський календар. Це той календар, яким ми користуємось зараз. Західні церкви відзначають Різдво за Григоріанським календарем – 25 грудня, а східні церкви – за Юліанським, тому і святкують Різдво 7 січня.

Священний синод ПЦУ 18 жовтня 2022 року дозволив святкувати Різдво 25 грудня – якщо того бажають парафіяни. У церквах ПЦУ проводитимуть святкові богослужіння, і учасники богослужінь звільнятимуться від постових обмежень.

Це не означає, що ПЦУ готова повністю перейти на святкування Різдва 25 грудня, однак це важлива зміна.

Різдво в Україні 25 грудня – як змістяться дати всіх свят