Чи можна святкувати Різдво двічі: відповідь ПЦУ

У Православній церкві України пояснили, чи можна святкувати Різдво двічі. В цьому році вірянам дозволили відзначати його як за старим, так і за новим стилем, передає НСН.

Так, кожен українець, може самостійно вирішити, коли йому святкувати Різдво – 25 грудня чи 7 січня. За словами Митрополита Переяславського та Вишнівського Олександра Драбинка, церква може святкувати Різдво за обома календарями — Новоюліанським та Григоріанським.

Ще не можна точно сказати, які храми коли проводитимуть святкові служби. Але поки перевага на боці 7 січня. Проте значна частина українців хочуть відзначати Різдво разом з Європою – 25 грудня.

Чи можна святкувати Різдво двічі – відповідь священника

«Знайте, молитва зайвої не буває. Якщо говорити по-богословськи, то ми Різдво Христове відзначаємо за кожною Божественною літургією, яку завершуємо, тобто 365 разів на рік», сказав Митрополит.

Варто відзначити, що під час Божественної літургії згадуються Євангельські події, серед яких і Різдво, і Воскресіння, і Голгофа, і Вшестя Господа на небеса. Тому немає гріха в тому, коли саме святкувати Різдво.

У ПЦУ говорять, що точна статистика коли українці відзначали Різдво – буде після 7 січня. Вже зараз в соціальних мережах жваво обговорюють відзначення цього свята.

Чи будуть додаткові вихідні на Новий рік та Різдво в Україні