У зв’язку з воєнним станом цьогоріч додаткові вихідні у грудні не передбачаються, на українців чекають лише звичайні вихідні дні.

У грудні віряни святкують кілька важливих церковних свят, а ще будуть державні і професійні свята. Про це розповідає NNS з посиланням на матеріал ТСН.ua.

Перший місяць зими традиційно має 31 календарний день. Офіційні вихідні у грудні 2022 року — лише суботи і неділі. Відповідно, на українців чекає 9 вихідних: 3,4 грудня, 10, 11 грудня, 17, 18 грудня, 24, 25 грудня і 31 грудня.

Вихідні у грудні 2022 року

В грудні 2022 року додаткових вихідних не передбачено через дію воєнного стану в країні. Нагадаємо, що наразі воєнний стан було подовжено до лютого 2023 року.

На нас чекає кілька державних свят, зокрема День Збройних Сил України (6 грудня), День сухопутних військ України (12 грудня). Грудень багатий на професійні свята — День місцевого самоврядування в Україні (7 грудня), День працівників суду (15 грудня). А на вірян чекає кілька важливих релігійних свят. Зокрема, 19 грудня подарунки дітям принесе святий Миколай. Віряни західного обряду будуть святкувати Різдво Христове (25 грудня).

Державні свята у грудні 2022 року

Перший місяць зими і останній місяць року принесе чимало державних і професійних подій. Тож варто дізнатися, які будуть державні свята у грудні, щоб вчасно вітати друзів, близьких та знайомих:

1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом;

2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасування рабства;

3 грудня – Всесвітній день комп’ютерної графіки, Міжнародний день дизайнерів та аніматорів;

4 грудня – День інформатики;

5 грудня – Всесвітній день ґрунтів;

6 грудня – День Збройних Сил України;

7 грудня – День місцевого самоврядування в Україні;

8 грудня – Всесвітній день клімату;

9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією;

10 грудня – Всесвітній день футболу;

11 грудня – День благодійності;

12 грудня – День сухопутних військ України;

13 грудня – День скрипки;

14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

15 грудня – День працівників суду України;

16 грудня – Національний шоколадний день в США;

17 грудня – День працівника державної виконавчої служби;

18 грудня – Міжнародний день мігранта;

19 грудня – Міжнародний день допомоги бідним;

20 грудня – Міжнародний день солідарності людей;

21 грудня – День народження кросворда;

22 грудня – День енергетика;

23 грудня – Всесвітній день сноуборду;

24 грудня – День працівників архівних установ України;

26 грудня – День подарунків;

27 грудня – День вирізання сніжинок;

28 грудня – День календаря;

29 грудня – День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних Сил України;

30 грудня – Національний день бекону і День харчової соди в США;

31 грудня – Останній день року.

Церковні свята у грудні 2022 року

У грудні на українців також чекає два великих православних свята. Перше — 19 грудня. До дітей та дорослих прийде святий Миколай, який щороку приносить подарунки під подушку. Віряни обов’язково відвідують храм та моляться святому.

А 25 грудня віряни західного обряду святкуватимуть одне з найбільших регілійних свят року — Різдво Христове. Нагадаємо, що цьогоріч ПЦУ дозволила українцям за бажанням святкувати Різдво саме 25 грудня, а не 7 січня.

Триває Різдвяний піст, який розпочався 28 листопада для вірян східного обряду. Він триватиме аж до 6 січня 2023 року.

Церковний календар на грудень 2022 року:

1 грудня – День пам’яті святого мученика Платона;

2 грудня – мученика Варлаама;

3 грудня – передсвяття Введення в храм Пресвятої Богородиці;

4 грудня – Введення в храм Пресвятої Богородиці;

5 грудня – благовірного князя Ярополка Володимиро-Волинського;

7 грудня – День святої великомучениці Катерини;

8 грудня – віддання свята Введення в храм Пресвятої Богородиці;

9 грудня – освячення церкви великомученика Георгія в Києві;

10 грудня – ікони Божої Матері Знамення;

11 грудня – мученика Іринарха і з ним святих семи дружин;

12 грудня – мученика Парамона і з ним 370 мучеників;

13 грудня – День Святого апостола Андрія Первозванного;

14 грудня – пророка Наума;

15 грудня – пророка Авакума;

16 грудня – преподобного Сави Сторожевського;

17 грудня – День святої Варвари;

18 грудня – преподобного Сави;

19 грудня – День Святого Миколая Чудотворця;

20 грудня – святителя Амвросія, єпископа Медіоланського;

21 грудня – преподобного Патапія;

22 грудня – День ікони Божої Матері Несподівана Радість;

23 грудня – День Святого єпископа Іоасафа;

24 грудня – преподобного Данила Стовпника;

25 грудня – Різдво Христове, День Чудотворця Святого Спиридона Триміфунтського;

26 грудня – мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія і Ореста;

27 грудня – мучеників Фірса, Левкія і Каллініка;

28 грудня – Собор Кримських святих;

29 грудня – День пам’яті пророка Аггея;

30 грудня – День пророка Даниїла і святих Отроків Ананія, Азарія і Мисаїла.

Джерело: ТСН

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